影帝夫妻搭私人飛機去倫敦　富貴老婆曬40萬限量版Hermès Birkin

現年68歲的呂良偉與太太楊小娟結婚多年恩愛如昔，兩公婆經常出雙入對，羡煞旁人。早前兩人與甄子丹汪詩詩夫婦一起到英國及意大利度假，連日來楊小娟分享了不少旅行靚相及短片，當中他們除了坐遊艇出海之外，更搭私人飛機到英國倫敦，享受奢華之旅！

呂良偉與太太楊小娟早前同甄子丹汪詩詩夫婦一起到意大利度假。（IG@sweetcil）

富貴團！（影片截圖）

享受奢華之旅！（影片截圖）

坐遊艇出海。（IG截圖）

享受奢華之旅！（影片截圖）

坐遊艇出海。（影片截圖）

坐遊艇出海。（影片截圖）

好歎呀！（影片截圖）

恩愛！（影片截圖）

搭私人飛機去倫敦。（影片截圖）

搭私人飛機去倫敦。（影片截圖）

片中所見，戴上黑超同Cap帽的呂良偉坐在窗邊欣賞風景，而楊小娟就一身新中式打扮，配搭不少鑽石及玉石首飾，貴氣十足！不過當中最吸睛的相信是限量版Hermès Ghillies Birkin手袋，據知該款手袋是品牌超稀有的系列之一，Ghillies系列於2012年推出，以其裝飾性邊飾而著稱。而楊小娟擁有的這款是鴕鳥皮、鱷魚皮及蜥蜴皮三拼款式，十分罕有，估計約40萬港元，價值不菲！

呂良偉坐在窗邊欣賞風景。（影片截圖）

呂良偉坐在窗邊欣賞風景。（影片截圖）

楊小娟一身新中式打扮。（影片截圖）

貴氣十足！（影片截圖）

限量版Hermès Ghillies Birkin手袋。（影片截圖）

貴婦打扮！（影片截圖）

貴婦打扮！（影片截圖）

一身行頭價值不菲！（影片截圖）

Ghillies系列於2012年推出，以其裝飾性邊飾而著稱。（小紅書圖片）

鴕鳥皮、鱷魚皮及蜥蜴皮三拼款式，十分罕有，估計約40萬港元。（Christie's官網）

Ghillies是超稀有的系列之一。（Christie's官網）

類似款式。（Sotheby's官網）

類似款式。（Sotheby's官網）

在內地經商多年的楊小娟在政商界都人脈甚廣，有傳當年因為投資房地產搞到負資產的呂良偉，全靠太太支持才成功翻身，縱橫商海多年的楊小娟為老公提供了很多投資意見，而呂良偉亦曾大讚老婆投資眼光獨到從無失手，外界估計他的身家已達數十億！而呂良偉同老婆楊小娟平日的衣着打扮亦十分貴氣，經常成身名牌，行頭十足！

呂良偉同老婆楊小娟平日的衣着打扮十分貴氣。（影片截圖）

貴氣十足！（影片截圖）

楊小娟有不少Hermès手袋。（影片截圖）

楊小娟有不少Hermès手袋。（影片截圖）

楊小娟有不少Hermès手袋。（影片截圖）

楊小娟有不少Hermès手袋。（影片截圖）

富婆！（影片截圖）

富婆！（影片截圖）