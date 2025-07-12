影帝夫妻搭私人飛機去倫敦 富貴老婆曬40萬限量版Hermès Birkin
撰文：董欣琪
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現年68歲的呂良偉與太太楊小娟結婚多年恩愛如昔，兩公婆經常出雙入對，羡煞旁人。早前兩人與甄子丹汪詩詩夫婦一起到英國及意大利度假，連日來楊小娟分享了不少旅行靚相及短片，當中他們除了坐遊艇出海之外，更搭私人飛機到英國倫敦，享受奢華之旅！
片中所見，戴上黑超同Cap帽的呂良偉坐在窗邊欣賞風景，而楊小娟就一身新中式打扮，配搭不少鑽石及玉石首飾，貴氣十足！不過當中最吸睛的相信是限量版Hermès Ghillies Birkin手袋，據知該款手袋是品牌超稀有的系列之一，Ghillies系列於2012年推出，以其裝飾性邊飾而著稱。而楊小娟擁有的這款是鴕鳥皮、鱷魚皮及蜥蜴皮三拼款式，十分罕有，估計約40萬港元，價值不菲！
在內地經商多年的楊小娟在政商界都人脈甚廣，有傳當年因為投資房地產搞到負資產的呂良偉，全靠太太支持才成功翻身，縱橫商海多年的楊小娟為老公提供了很多投資意見，而呂良偉亦曾大讚老婆投資眼光獨到從無失手，外界估計他的身家已達數十億！而呂良偉同老婆楊小娟平日的衣着打扮亦十分貴氣，經常成身名牌，行頭十足！