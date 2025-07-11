金牌音樂人激罕現身與陳淑芬飯敍　大女做歌手細女嫁荷里活男星

金牌音樂人陳少琪是樂壇全能才子，能包辦填詞、作曲、唱片製作、演唱會策劃及監製，更是多位巨星的御用音樂人，包括梅艷芳、張學友、譚詠麟等。日前陳少琪與女兒陳明憙相約著名經理人陳淑芬飯敍，年屆61歲的陳少琪保養不錯，凍齡力驚人，未見老態。

金牌音樂人陳少琪是樂壇全能才子，是多位巨星的御用音樂人，包括梅艷芳、張學友、譚詠麟等。（資料圖片）

陳淑芬在IG分享照片，並留言：「好友陳少琪（著名作曲／作詞家／音樂製作人）來港一天，相約他與孝順女陳明憙（Jocelyn）歡聚晚餐，品嚐久違了的上海料理！恭賀陳明憙作曲填詞主唱的新歌《櫻梅桃李》剛剛榮登商台叱咤903冠軍歌！」

陳少琪激罕現身與陳淑芬飯敍。（IG圖片）

陳少琪與80年代香港電台DJ黃靄君育有兩女，兩個女兒都非常厲害，大女陳明憙（Jocelyn）畢業於美國洛杉磯南加州大學，主修歷史，副修音樂產業，2016年以首張創作專輯《童裝高跟鞋》正式加入樂壇成為唱作歌手，當年獲得十多個新人及唱片銷量獎。陳明憙2020年因疫情滯留美國，考取音頻治療師資格，並開設工作室，以音叉幫助他人做治療。

大女陳明憙以創作歌手身份入行。（IG圖片）

更考取音頻治療師資格，並開設工作室，以音叉幫助他人做治療。（IG圖片）

至於細女陳明宜（Jill）大學修讀視覺影像，為荷里活新生代亞裔女導演。在學期間認識讀醫科的印籍Anirudh Pisharody，兩人畢業後一同到荷里活發展，並於2023年結束愛情長跑，在羅馬舉行一連三日的盛大婚禮。陳少琪全家到場外，陳明憙更擔任伴娘及做司儀。

陳明宜（Jill）大學修讀視覺影像，為荷里活新生代亞裔女導演。（IG圖片）

陳明宜（Jill）大學修讀視覺影像，為荷里活新生代亞裔女導演。（IG圖片）

陳明宜於2023年與印籍Anirudh Pisharody結束愛情長跑，在羅馬舉行一連三日的盛大婚禮。（IG圖片）

陳明宜於2023年與印籍Anirudh Pisharody結束愛情長跑，在羅馬舉行一連三日的盛大婚禮。（IG圖片）

陳明宜的丈夫Anirudh Pisharody是印度裔美國電視劇演員，兒時隨家人移居美國，2016年畢業於德州大學奧斯汀分校公共衞生學士課程。Anirudh畢業後為追求演藝夢，與陳明宜搬到洛杉磯，其後在美劇《9-1-1》飾演「Ravi Panikkar」一角備受關注，其後參演Netflix劇集《好想做一次》第三季，在美劇界擁有不錯的發展。

Anirudh Pisharody是印度裔美國電視劇演員。（IG圖片）

Anirudh在美劇《9-1-1》飾演「Ravi Panikkar」一角備受關注。（IG圖片）