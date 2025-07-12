「長腿女神」曾淑雅女兒出世　萌B髮量驚人因一事與哥哥暫時分開

33歲前TVB「長腿女神」曾淑雅（Jumbo）今日宣布第二胎女兒出世，恭喜！曾淑雅於2023年無預警雙喜臨門成為人妻，同年11月誕下囝囝Kobe，今年元旦再報喜宣布三年抱兩，懷上第二胎，Jumbo今日（12日）在社交網透露已順利誕下女兒，湊成一個「好」字。

曾淑雅於2023年無預警雙喜臨門成為人妻，今年元旦再報喜宣布三年抱兩，懷上第二胎。（IG/@jumbotsang）

女兒出世。（IG/@jumbotsang）

囡囡髮量驚人。（IG/@jumbotsang）

五官好精緻。（IG/@jumbotsang）

曾淑雅分享與女兒的合照，見她孕後樣貌依然清秀，而BB女髮量驚人，頭髮極多，加上可愛臉蛋似足超級撒人般萌爆勁可愛，曾淑雅貼相後留言說：「Welcome to my world！妹妹，順利出世啦！望住你溫柔的小臉，媽媽也融化了。近乎同哥哥一樣嘅髮型出世，都係貪靚嘅BB仔，食奶ok，黃疸ok，精靈精神，已經一齊出院回家啦。」

不過，因為哥哥Kobe發燒，暫時要跟媽咪和妹妹分開隔離，她大嘆打亂了計劃，續寫道：「有2個小朋友一切真係要更加小心，哥哥要分開住。暫時都未見得妹妹👦🏻👧🏻期待之後2人見面的反應......嚟緊就要好好休養坐月一個月，依家嘅我就好似變番新手媽媽咁，真係生疏哂！正在努力學習中要慢慢搵番湊Kobe仔初生時嘅回憶，係有過經歷之下！今胎還是會選擇繼續做母乳媽媽👩🏻‍🍼雖然無得一覺瞓天光但還是覺得很值得的，只希望囡囡可以肥肥白白健健康康😊💯休養期正式開始！」

三年抱兩。（IG/@jumbotsang）

因哥哥發燒，兩兄姊未可以見面。（IG/@jumbotsang）

三年抱兩。（IG/@jumbotsang）

三年抱兩。（IG/@jumbotsang）

客廳闊落!（截圖）

Jumbo曾以500萬元入市屯門新盤，面積約350方呎。（IG/@jumbotsang）

極速回復少女身形！（IG/@jumbotsang）