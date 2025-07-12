一代性感女神獨自偷落淚片段曝光　一原因19年歷盡辛酸終情緒崩潰

90年代的性感女神，現年54歲的張慧儀是1992年馬來西亞怡保區華裔小姐冠軍，巔峰時期憑著出眾的樣貌以及火辣魔鬼身材，俘虜大批男粉絲，她當年憑TVB處境劇《真情》一人分飾「彩瑤」和「阿貴」兩角紅遍華人圈。可是她拍完《真情》後，便毅然決定北上從商，又一度返回大馬生活。情路坎坷的她單身多年，2006年她宣布於內地領養患有先天性心臟病的張晃維（Hanson），做未婚單親媽媽，對養子視如己出。張慧儀曾表示多年來並非沒有追求者，但希望找到一位與她同樣視Hanson如己出的男士並不易。日前她在小紅書公開自己獨自落淚的片段，訴說這19年來做單親媽媽的辛酸。

張慧儀和養子Hanson相依為命。（微博：張慧儀Angie）

張慧儀與兒子Hanson母子關係非常好。（微博@張慧儀）

張慧儀寫道：「他們說單親媽媽，為母則剛，但沒人問過，『剛』的背後是逞強。」片中可見她獨自躲在房間落淚，她說：「要賺錢養家，要輔導功課，還要當司機、保姆和護士，社會說『女子本弱，為母則剛』，可如果有得選的話，誰想一個人硬撐。」張慧儀坦言自己曾經累到哭，她說：「我會害怕給孩子的不夠多，會愧疚陪孩子太少。」而Hanson見到媽媽獨自落淚，即上前安慰表示：「媽，你別哭，有我在。」原來Hanson教會張慧儀「承認脆弱才是真正的勇敢」，她對Hanson說：「媽媽拉扯你長大不容易。」在兒子面前真情流露。

張慧儀傷心落淚。(小紅書)

張慧儀傷心落淚。(小紅書)

張慧儀傷心落淚。(小紅書)

張慧儀傷心落淚獲兒子安慰。(小紅書)