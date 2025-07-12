46歲Maggie Q無預警宣布已婚　昔日分手曾讓男神抑鬱「哭到睡著」

現年46歲混血女星Maggie Q（原名李美琪）擁有五國血統，身材火辣，出道以來與不少男星傳緋聞，被封「男神收割機」！近日Maggie Q無預警在節目中宣布結婚的喜訊，對象為基金投資主管Curtis Macnguyen，但未有透露實際註冊時間。

Maggie Q在電影《赤裸特工》中跳艷舞的一幕太經典。（電影截圖）

Maggie Q近日自爆已婚。（IG@qeepup）

Fit。（IG@maggieq）

Maggie Q近日接受《Live! with Kelly & Mark》節目訪問，指朋友比她更早知道Curtis Macnguyen就是她的真命天子，她笑說：「我只是單純欣賞他這個人，覺得他非常慷慨、體貼又善良，當時心裡想，這是我認識的人當中最棒的之一，這樣就夠了，沒有額外的期待。」她也感性表示，正是這種毫無預設的心態，反而讓愛情自然發生，大讚老公是「認識中的人中最棒的之一」。Maggie Q昔日曾與基金投資主管老公一同出席活動，於2022年現身「Berggruen Prize Gala」活動時宣布拍拖。

Maggie Q近日接受《Live! with Kelly & Mark》節目訪問自爆已婚。（YouTube影片截圖）

提起老公開懷大笑。（YouTube影片截圖）

Maggie Q老公為基金投資主管Curtis Macnguyen。（YouTube影片截圖）

此外，Maggie Q接受《People》專訪時也分享婚後生活點滴，透露雖然不願意分房睡，但因為老公鼻鼾聲太大聲，有時會選擇分開睡，但冧爆表示：「早上我會再回到他身邊，給他一個擁抱，讓他知道我愛他。」

健康膚色。（IG@maggieq）

Maggie Q的父親有著法國、加拿大、波蘭和愛爾蘭四種血統，而母親則是越南人。她於1998年在台北拍廣告出道，2002年曾露點演出《赤裸特工》飾演殺手，奠定性感打女形象。

Maggie Q的戀事一籮籮，曾與前日本國腳中田英壽、韓裔混血男星Daniel Henney（丹尼爾亨利）等拍拖，而與吳彥祖一段戀情最多人談論，當年有傳陳冠希介入致二人分手，吳彥祖後來在節目中承認曾因未能放開這段感情，有段時間患上抑鬱症，說自己哭到睡著，醒來才發現自己哭過。而Maggie Q後來因演出美劇與Dylan McDermott一度訂婚，2019年又閃電宣布取消婚約。

吳彥祖與Maggie Q曾被譽為金童玉女，但有傳Maggie Q在兩人拍拖期間劈腿陳冠希，不過Maggie Q一直堅稱與陳冠希只是好友關係。（微博@吳彥祖）

《特務狂花》時期的Maggie Q真係不得了！（劇照）

成為不少男士心目中的女神！（IG@maggieq）

不時分享近況。（IG@maggieq）

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