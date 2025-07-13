林子博返港攜子約TVB一姐飲茶　曾收報紙包一叠千元鈔票助解困

現年77歲的汪明荃（Liza）縱橫影視圈超過50年，地位一向德高望重，被尊稱為「汪阿姐」。移居英國4年的前TVB娛樂新聞主播林子博日前趁帶子女返香港放暑假，即相約阿姐和羅家英（家英哥）相聚。

汪明荃（Liza）在影視圈地位一向德高望重。（IG@wang_liza）

林子博早前由英國返香港陪子女放暑假，自爆喺英國受花粉症困擾，大呻好辛苦。(YouTube@子博在英國)

昨日（12日）汪明荃在社交平台分享合照，身為長輩的阿姐和家英哥坐在前排，雖然家英哥早前透露第四度患癌，身形明顯偏瘦，但精神尚可；而林子博與15歲兒子林卓楠則站在後排，見卓楠留有一頭長髮，已經長得跟爸爸一樣高大和大隻。汪阿姐寫道：「2/07/25 舊同事林子博剛從英國回港，與囝囝一同飲茶、食點心。」

林子博帶埋兒子約阿姐同家英哥飲茶。（IG@wang_liza）

阿姐分享合照。（IG@wang_liza）

其實阿姐可算是林子博的「恩人」，2019年林子博的太太董燕君（Shirley）確診患上罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」第4期後，子博不獲無綫續約，面對多重打擊，既要籌措太太的醫藥費，又要照顧一對子女，經濟陷入困境。當時子博獲得不少圈中有心人伸出援手，當中包括古天樂、馬浚偉等，而汪明荃更在中秋節以贈送月餅為名，特意找他見面，除相贈月餅外，阿姐還送上一叠用報紙包住的千元鈔票聊表「心意」，盼為當時的林子博解燃眉之急。林子博受訪時直言感到驚訝及無言感激：「無諗過作為後輩，會得到一位前輩幫助。」

林子博經常都會悼念太太董燕君。（IG@lam_chi_pok）

林子博與仔女移民英國已經4年。（林子博FB圖片）

子博透露移英係太太遺願。（林子博FB圖片）

林子博的太太董燕君（Shirley）於2019年確診患上罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」第4期。（林子博FB圖片）

當年林子博為照顧病患太太同子女，要囡出奔波，幸得唔少圈中有心人相助。（FB圖片）

至於阿姐仍活躍於幕前，穩坐「TVB一姐」地位，她除是成功藝人，亦投資有道。 據指她和羅家英現居在西貢銀線灣擁有一棟價值估計超過6000萬港元的豪宅，並持有總市值約2.5億港元的物業，包括多處房產和工廈單位，更擁有多個GUCCI及Hermès手袋靚衫，相當富裕不愁生活。

阿姐一向是GUCCI忠粉。（IG@wang_liza）

阿姐一向是GUCCI忠粉。（IG@wang_liza）