愛回家台柱未諗退休　難忘炎夏拍攝由頭濕到落腳：呢行唔係咁風光

羅樂林入行超過50年，由邵氏電影開始，見證過佳視倒閉，加入麗的再過檔無綫（TVB）至今，演戲經驗豐富，自2017年起憑處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「大龍生」一角而大受歡迎！近日羅樂林接受香港演藝人協會YouTube頻道訪問時，笑言想不到自己有機會參演處境劇，而且角色深入民心：「而家去到邊度都好，啲人都係叫大龍生，特別係老人家細路仔，佢哋都識我，個個都大龍生大龍生。」

近日羅樂林接受香港演藝人協會YouTube頻道訪問。（YouTube影片截圖）

近日羅樂林接受香港演藝人協會YouTube頻道訪問。（YouTube影片截圖）

自小對演戲已經好有興趣。（YouTube影片截圖）

邵氏訓練班。（YouTube影片截圖）

邵氏訓練班。（YouTube影片截圖）

笑言想不到自己有機會參演處境劇。（YouTube影片截圖）

角色深入民心。（YouTube影片截圖）

羅樂林大談昔日拍劇的點滴，當年他因飾演鍾馗而要戴頭套、着五六件厚衫，在30幾度炎夏拍外景，當時在旁工作的建築工人休息時與他傾偈，都覺得做演員好辛苦：「佢見到我哋咁，佢過嚟話『我寧願做我（建築工人），我唔做你（明星）喇，咁辛苦嘅，30幾度』。」羅樂林憶述當時出汗「由頭濕到落腳」，苦笑道：「呢行唔係外面睇得咁風光。」

羅樂林大談昔日拍劇的點滴。（YouTube影片截圖）

飾演鍾馗。（YouTube影片截圖）

要戴頭套。（YouTube影片截圖）

着五六件厚衫。（YouTube影片截圖）

好熱。（YouTube影片截圖）

辛苦。（YouTube影片截圖）

炎夏拍外景。（YouTube影片截圖）

辛苦。（YouTube影片截圖）

辛苦。（YouTube影片截圖）

唔係咁風光。（YouTube影片截圖）

雖然拍戲遇到不少艱辛，但羅樂林至今對演戲仍有熱誠，至於有否考慮退休，他就表示：「講真，退休有咁易咩，你要面對好多問題。咁我當你而家真係有嚿錢覺得可以退休，但人生裏面你唔知中間將來會發生咩事你唔知嘅，自己都仲做得，興趣都仲未減嘅，一路落嚟都……拍完一套劇返到去睇完，有陣時自己好開心嘅。」

經典。（YouTube影片截圖）

好戲！（YouTube影片截圖）

講退休。（YouTube影片截圖）

講退休。（YouTube影片截圖）

仍有熱誠。（YouTube影片截圖）