頂流歌手上遊戲節目遭衣服纏頸無力反抗　拖行十秒片段曝光極危險

內地頂流歌手周深一直是內地綜藝節目《奔跑吧》的常駐嘉賓，日前播出一集惹起極大爭議，周深在擂台上與比他高一個頭的籃球運動員郭艾倫玩盲眼摔交，期間周深被整個人扯起再拖行，外面扣扭恤衫剛卡在頸項上近十秒，網民質疑：「太危險了」、「好玩嗎？」周深要漏夜發文安撫粉絲。

周深係內地頂流歌手。（微博圖片）

從影片所見，周深、郭艾倫和宋雨琦玩蒙眼撕名牌，三人在一個指定範圍內互相角力，但實力太過懸殊。身高161的周深對住身高192cm的郭艾倫矮超過一個頭，當周深觸碰到艾倫，即被對方一手扯落地，然後再整個人拉起。即使周深試圖反抗，可惜力量不足，遭郭艾倫捉住他的扣扭外衣拖行，期間衣服疑纏住條頸，過程接近十秒鐘，相當危險。

周深同郭艾倫差一個頭有多。（影片截圖）

力量懸殊，仲要蒙眼對戰。（影片截圖）

周深多次被整個人扯高再跌落地。（影片截圖）

周深多次被整個人扯高再跌落地。（影片截圖）

整個人拖行，衫疑纏頸極危險。（影片截圖）

有網民cap圖，指賽後周深的耳仔充血通紅、面部擦損、頸部出現深紅血痕等，質疑節目組為效困遲遲未有叫停。網民紛紛留言：「用這麼真，太嚇人了」、「我靠有點慘」、「這個太危險了！」、「好嚇人，有必要這樣麼」等。

周深昨晚（12日）在微博發文安撫粉絲，指心中糾結是否要出這條微博，但又怕不說幾句大家不放心，寫道：「大家為我的好我都感受到了，非常感動！錄製節目時為了節目精彩好看，我們所有人玩游戲的時候都會認真投入到遊戲當中，難免會有些磕磕碰碰！放心我没有大礙！！！每個遊戲工作人員們也都會很辛苦地提前做了各種測试，我們也會努力爭取多多跟節目组溝通，能在原有的基础上再再加强再鞏固到讓大家不要擔心！！」

玩完仲要好開心，專業。（影片截圖）

網民cap圖指周深面上紅晒。（小紅書截圖）

周深漏夜發文安撫粉絲。（周深微博）

現年32歲的周深被喻為內地「國寶級歌手」，早前獲香港文體旅局局長羅淑佩在小紅書點名邀請來港開騷，結果得償所願，據聞周深將於2025年12月31日及2026年1月1日於啟德體育園舉行兩場演唱會，將會是場館的首位演出內地歌手。

羅淑佩被周深吸引。（小紅書截圖）