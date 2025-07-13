吳君如「嫁女」冬嬸與吳君祥齊到賀　新娘子滿身金器獲Edan送情歌

吳君如昨日（12日）「嫁女」！但說的不是她和導演男友陳可辛的18歲女兒陳是知（Jillian），而是與君如合作多年的經理人Candy。網上流出婚禮的片段，吳君如一家三口外，還有君如媽媽「冬嬸」、弟弟吳君祥出席。

吳君如昨日（12日）「嫁女」！（ig@sandrangky）

但係女兒陳是知（右一）。

吳君如在台上說：「我今日其實真係開心過你（Candy）阿媽，我拍戲拍咗40年以上，Candy陪伴喺我身邊12年，多過1/4世紀，對我嚟講，Candy嘅優點多到數到收唔晒。」新娘Candy在旁聽到眼濕濕，她還說：「佢係老闆、老友兼老母，我好想喺今晚答謝呢個人，就係吳君如。」Candy與新郎一起以酒代茶敬君如，場面感人。

吳君如經理人Candy出嫁。（ig圖片）

君如好感觸。（ig圖片）

君如係Candy嘅「老闆、老友、老母」。（ig圖片）

滿身金器的Candy相當搶眼，而「老母」吳君如亦為「女兒」Candy送上一份驚喜厚禮，並邀來MIRROR成員呂爵安（Edan）驚喜現身，為一對新人送上一首《My Apple Pie》，Candy一臉驚喜的望看呂爵安，吳君如問Edan與新郎相比「邊個靚仔啲」？呂爵安笑說：「梗係新郎喇，Candy好好，執到寶，好好。」吳君如不忘為呂爵安宣傳下月演唱會。不少網民留言：「A surprise guest.」、「得到Edan 的祝福一定好幸福。」、「好幸福呀！」、「恭喜新人，白頭到老，幸福美滿。Edan唱Apple Pie，好完美祝福。」

一家三口同一對新人合照。（ig圖片）

一家三口同一對新人合照。（ig圖片）

Edan做嘉賓，新娘子幾開心。（ig圖片）

Edan做嘉賓，新娘子幾開心。（ig圖片）

Edan唱咗首情歌。（ig圖片）

Edan做嘉賓，新娘子幾開心。（ig圖片）

Edan話新郎靚仔啲。（ig圖片）