唐佳雪妮設靈｜靈堂掛「永遠懷念」牌匾　劉青雲、杜琪峯花牌送別

資深武術指導唐佳與資深演員雪妮於6月23日及7月3日相繼離世，震驚演藝圈。兩人結婚56載，鶼鰈情深，被譽為圈中模範夫妻。唐佳與雪妮的喪禮於今日（7月14日）在紅磡世界殯儀館設靈，翌日早上出殯，送別這對影壇模範夫妻。



雪妮與唐佳先後在兩星期內離世。（資料圖片）

唐佳、雪妮夫婦喪禮以簡約為主，靈堂中央掛上兩人的合照及寫着：「永遠懷念」的牌匾。唐佳、雪妮夫婦的生前好友們亦有送上花牌，包括：狄龍父子、李修賢、劉偉強、杜琪峯、劉青雲和郭藹明、羅嘉良夫婦、元華夫婦、邵美琪、吳卓羲、胡杏兒、陳展鵬夫婦及電視廣播有限公司等等。

資深武術指導唐佳與資深演員雪妮於2025年7月14日設靈。（林迅景 攝）

唐佳、雪妮夫婦的生前好友們亦有送上花牌，包括：狄龍父子、李修賢、劉偉強、杜琪峯、劉青雲和郭藹明、羅嘉良夫婦、元華夫婦、邵美琪、吳卓羲、胡杏兒、陳展鵬夫婦及電視廣播有限公司等等。（林迅景 攝）

唐佳、雪妮夫婦的生前好友們亦有送上花牌，包括：狄龍父子、李修賢、劉偉強、杜琪峯、劉青雲和郭藹明、羅嘉良夫婦、元華夫婦、邵美琪、吳卓羲、胡杏兒、陳展鵬夫婦及電視廣播有限公司等等。（林迅景 攝）

唐佳、雪妮夫婦的生前好友們亦有送上花牌，包括：狄龍父子、李修賢、劉偉強、杜琪峯、劉青雲和郭藹明、羅嘉良夫婦、元華夫婦、邵美琪、吳卓羲、胡杏兒、陳展鵬夫婦及電視廣播有限公司等等。（林迅景 攝）

唐佳、雪妮夫婦的生前好友們亦有送上花牌，包括：狄龍父子、李修賢、劉偉強、杜琪峯、劉青雲和郭藹明、羅嘉良夫婦、元華夫婦、邵美琪、吳卓羲、胡杏兒、陳展鵬夫婦及電視廣播有限公司等等。（林迅景 攝）

唐佳、雪妮夫婦的生前好友們亦有送上花牌，包括：狄龍父子、李修賢、劉偉強、杜琪峯、劉青雲和郭藹明、羅嘉良夫婦、元華夫婦、邵美琪、吳卓羲、胡杏兒、陳展鵬夫婦及電視廣播有限公司等等。（林迅景 攝）

唐佳、雪妮夫婦的生前好友們亦有送上花牌，包括：狄龍父子、李修賢、劉偉強、杜琪峯、劉青雲和郭藹明、羅嘉良夫婦、元華夫婦、邵美琪、吳卓羲、胡杏兒、陳展鵬夫婦及電視廣播有限公司等等。（林迅景 攝）

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唐佳與雪妮結婚56年，形影不離，堪稱演藝圈愛情典範。唐佳常伴太太雪妮出入片場，親自煲湯、接送，甚至自嘲為「保鏢、經理人兼阿四」。雪妮曾笑言自己性格野蠻，幸得唐佳包容，婚姻方能長久。近年雪妮病重，唐佳情緒低落，據報他曾向家人透露希望與太太「同死」。6月23日，唐佳在佐敦寓所離世；10日後，雪妮亦因胰臟癌病逝，二人相隔不足兩周離世，令人動容，圈中人形容為「鴛鴦蝴蝶命」。