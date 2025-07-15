上位花旦飛撲撤嬌慘食檸檬　視帝好定力閉眼睛唔過電擊退桃花

37歲的張振朗（Owen）和40歲的傅嘉莉（Kelly）是無綫（TVB）力捧的新一代小生花旦，二人在今年的《萬千星輝頒獎典禮》分別獲得「最佳男主角」及「最佳女配角」，張振朗兼奪「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，成為雙料視帝。張振朗和傅嘉莉被塑造成為銀幕情侶，在《刑偵12》大結局中有情人終成眷屬，日前二人拍住上到馬來西亞拍攝廣告宣傳片，並趁空學習挑選靚榴槤，期間傅嘉莉多次餵張振朗食榴槤，又突然撲向對方撒嬌，已有穩定女朋友的張振朗定力十足，使出一招閉眼轉身，免招惹閒言。

張振朗奪雙料視帝。（資料圖片/陳順禎攝）

未上台已經喊，心情激動。（資料圖片/陳順禎攝）

傅嘉莉在今年台慶頒獎禮上，開齋奪女配角，心情激動。（資料圖片/陳順禎攝）

傅嘉莉連日在抖音分享工作以外的花絮片段，傅嘉莉明知張振朗不喜歡吃榴槤，但偏偏多次直接用手拿起餵對方吃，十足情侶「耍花槍」。其中一段影片可見，二人正向當地人請教怎樣挑選選靚榴槤，聽到最好味的榴槤是在超過30年的樹上生長，傅嘉莉說：「Oh！Older than me！（老過我）」年屆40歲的她隨即大笑，突然主動撲向張振朗，雙手一直放在身後的張振朗第一反應是閉眼睛，然後擰轉身，用背脊對住傅嘉莉，令女方只能捉住他的手臂，忍不住說了一句：「好演員，good actress.」傅嘉莉甜笑奉上心心手勢。

傅嘉莉一直心心眼望實張振朗。（抖音@傅嘉莉）

傅嘉莉講完「Older than me」即撲向張振朗。（抖音@傅嘉莉）

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最後傅嘉莉向張振朗派心心。（抖音@傅嘉莉）

不少網民看到這一幕都覺得很多粉紅泡泡，留言：「他倆一起了嗎」、「真的在一起了」、「感覺你喜歡振朗哥，你們也很配」、「兩個在一起啦，不要錯過姻緣」。不過事實上，張振朗已有一位拍拖6年的穩定女朋友楊偲泳，有心水清網民表示：「好朋友而已，而且張振朗有女朋友，正常排檔關係，宣劇期一起營業一下」。

網民覺得佢哋好合襯，叫唔好錯過姻緣。（抖音@傅嘉莉）

楊偲泳Renci身材好好。（IG@renciysw）

楊偲泳曾到佛山探男友班。（小紅書）

傅嘉莉（Kelly）是中德混血兒，天生是美人胚子，18歲入行擔任模特兒，後來因演出TVB青春劇《當四葉草碰上檢尖時》而為觀眾所熟知。惟出道逾20年緋聞男友不斷，先是在《衝上雲霄II》中與吳卓羲傳緋聞，後來呂慧儀丈夫疑似出軌事件，傅嘉莉因塗黑指甲成了「小三」嫌疑人，其後要發千字文澄清。她更曾傳戀上已婚富商，被貼上「拜金」、「小三」等標籤，她的感情生活至今仍是個謎。

至近年，傅嘉莉獲曾勵珍（珍姐）和樂易玲提點，珍姐叫她「唔識講不如唔好講」，踏踏實實用作品說話，傅嘉莉亦聽從建議，專注提升演技，並不斷自我增值，考獲寶石鑒證師資格。

傅嘉莉近年私生活變得低調。（小紅書）

傅嘉莉在《廉政狙擊》有大膽演出。（《廉政狙擊》劇集截圖）

傅嘉莉是中德混血兒，天生是美人胚子。（IG@kelly.fuu）