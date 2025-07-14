唐佳雪妮設靈｜汪明荃羅家英送別好友　談身體狀況：有排捱呀！

資深武術指導唐佳與愛妻雪妮相繼離世，今（7月14日）於紅磡世界殯儀館設靈。不少圈中藝人、親朋好友亦有到場送別這對模範夫妻。

資深武術指導唐佳與愛妻雪妮，今（7月14日）於紅磡世界殯儀館設靈。（大會發相）

汪明荃（阿姐）和老公羅家英（家英哥）一同接受訪問，阿姐表示曾和雪妮合作《我的野蠻奶奶》：「最唔捨得就係，同佢哋喺公司成日見面，一齊玩。」家英哥續說：「傾偈呀，佢哋真係一雙一對。」被問到上一次見面的回憶，家英哥和阿姐均表示已很久沒見佳哥和雪妮姐，家英哥稱都有年幾兩年，「與佳哥曾在《金玉滿堂》中合作，佢嗰時已經冇做武術指導，佢做武指嘅時候我都轉行，但係呢，佢係做大戲出身。我大概6歲左右，喺高陞戲院睇住佢同劉家良一齊做龍虎武師。」

阿姐回憶曾和雪妮合作《我的野蠻奶奶》。（葉志明攝）

家英哥也讚揚佳哥「長情」，每年八和特別節日中，也會帶隊與一班龍虎武師表演。「佳哥係一個好有德行嘅人。佢哋夫妻恩恩愛愛，而家一齊回歸天國。我都覺得係唔好嘅事裏面都係好事。祝佢哋早登天國，一雙一對，永結同心。」

汪明荃同老公羅家英一同到殯儀館送別好友。（葉志明攝）

有記者問及家英哥的身體狀況，他回答說：「我相當之好，大家唔使擔心，我起碼仲有8，9年，10年8年，有排捱呀！不過我哋會做少啲嘢。」然後家英哥望向一旁的阿姐：「一齊去旅行好冇啊？」阿姐回答：「好。」有記者言：「阿姐，家英哥話你和藹咗好多。」家英哥：「係呀！係咪和藹咗啲啊？唔好『掘』住我鬧我啦。」