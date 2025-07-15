67歲經典惡母近況曝光狀態驚人　屢傳病重常出入醫院絕跡幕前多年

現年67歲的關菊英於2018年拍攝完《溏心風暴3》後便淡出幕前，2019年曾傳出她身體欠佳的消息，更被影到多次出入醫院，身體狀況曾一度令人擔憂。神隱多年的關菊英近年只出席朋友聚會，昨日（14日）金牌經理人陳淑芬分享了與朋友聚會的相片，關菊英與同性密友周偉利一起出席飯局。雖然淡出多年，但精神狀態極佳，風韻猶存星味不減。

關菊英在《溏心風暴》中飾演「Sa姨」深入民心。（YouTube影片截圖）

劇集《溏心風暴》系列，當年創下高達50點收視。（劇照）

關菊英復出接拍《溏心風暴》，飾演最愛跟人吵架的惡人「細契」，成為她的代表作。（劇照）

在陳淑芬分享的照片可見，一頭黑短髮的關菊英笑容滿面，戴上眼鏡及穿上淺色長袖恤衫，不但面頰有肉，皮膚有光澤，精神狀態極佳，而同性密友周偉利亦陪伴在側。據知，關菊英在2007年於朋友聚會中結識周偉利，周偉利是已故「公仔麵大王」周文軒的姪女，家族資產逾20億港元，據知她擁有裝修工程公司，居住於市值約1500萬的跑馬地雲地利台豪宅，手頭共有約11個自置物業，估計身家過億。關菊英曾在訪問中大方認愛，並大讚周偉利非常貼心，近年兩人不時出雙入對，攜手走過17年。

關菊英與陳淑芬及一眾有人飯聚，同性密友周偉利（右二）亦有、在場。（IG圖片）

關菊英精神狀態極佳。（IG圖片）

關菊英曾與已故音樂人黎小田曾有一段失敗的短暫婚姻。關菊英在14歲時已認識比她年長12年的黎小田，二人拍拖10年，發展到同居階段，花心風流的黎小田多次出軌，但關菊英一直啞忍，就連意外懷孕都因不想被男方認為有逼婚的意思，偷偷做墮胎手術。黎小田得知後因感內疚，直至1982年決定與關菊英結婚。

關菊英曾與已故音樂人黎小田曾有一段失敗的短暫婚姻。（視覺中國）

不過黎小田婚後仍未修心養性，有傳關菊英忙於拍攝劇集《獵鷹》時，黎小田大膽帶第三者回家，可惜被提早放工的關菊英撞到正，之後關菊英難再忍受決意離婚，只維持兩年婚姻。離婚後，關菊英隨家人移民加拿大，2005年復出後與黎小田仍不時同場，不過兩人毫無交流，黎小田離世後，關菊英亦沒有談及過感受。