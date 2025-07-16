TVB隱形富婆改簽一年一騷曾感被遺棄 獲邀拍《新聞女王2》超開心
撰文：張寧兒
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現年73歲的「御用阿媽」程可為入行逾50年，參加TVB第一期藝員訓練班入行，同期同學包括呂有慧、郭鋒、高妙思等，初出道時曾在《民間傳奇》單元中任女主角。程可為於1984年放棄演藝事業搞移民，去到加拿大轉行做地產，直到1997年回流返港，戲癮再被燃起。幾年前程可為被TVB改簽一年一騷，令她感到被遺棄，由公司走到停車場獨自垂淚，並形容感覺似離婚。翌日她想通後體諒公司困境，並指能借TVB過表演慾兼Keep曝光度，直指簽約為「你情我願」，「你覺得適合咪簽，唔適合咪唔好簽。」日前程可為分享拍《新聞女王2》的開工照，珠光寶氣，非常靚女。
程可為近來殺入內地社交網累積人氣，常常分享開工照片，張張相都雙手比耶，有工開十分興奮。程可為日前發文透露，最近為新劇《新聞女王2》開工，向大家問好。有網民指仍在重溫程可為參演的經典電視劇《茶是故鄉濃》，稱讚程可為演技好。程可為曾分享食沙律照片，十分自律，她稱為開工要保持最佳狀態，「健康飲食，以最佳狀態呈現觀眾眼前老了也要活得精彩」。
程可為向來敬業自律，從事地產經紀時曾半夜帶客人睇樓被上司責罵，晚上睇樓在屋外被雪跣親受傷，最出名是帶夏雨睇足40幾間屋，更被夏雨笑「發錢寒」。回到TVB拍戲後試過一晚開4個廠，做到患上甲狀腺病、內分泌失調導致右眼「凸」了出來。