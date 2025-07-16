TVB隱形富婆改簽一年一騷曾感被遺棄　獲邀拍《新聞女王2》超開心

現年73歲的「御用阿媽」程可為入行逾50年，參加TVB第一期藝員訓練班入行，同期同學包括呂有慧、郭鋒、高妙思等，初出道時曾在《民間傳奇》單元中任女主角。程可為於1984年放棄演藝事業搞移民，去到加拿大轉行做地產，直到1997年回流返港，戲癮再被燃起。幾年前程可為被TVB改簽一年一騷，令她感到被遺棄，由公司走到停車場獨自垂淚，並形容感覺似離婚。翌日她想通後體諒公司困境，並指能借TVB過表演慾兼Keep曝光度，直指簽約為「你情我願」，「你覺得適合咪簽，唔適合咪唔好簽。」日前程可為分享拍《新聞女王2》的開工照，珠光寶氣，非常靚女。

程可為曾是TVB力捧花旦。（網上圖片）

程可為在《宮心計》爆喊。（TVB截圖）

程可為有「御用阿媽」之稱。（TVB截圖）

程可為近來殺入內地社交網累積人氣，常常分享開工照片，張張相都雙手比耶，有工開十分興奮。程可為日前發文透露，最近為新劇《新聞女王2》開工，向大家問好。有網民指仍在重溫程可為參演的經典電視劇《茶是故鄉濃》，稱讚程可為演技好。程可為曾分享食沙律照片，十分自律，她稱為開工要保持最佳狀態，「健康飲食，以最佳狀態呈現觀眾眼前老了也要活得精彩」。

程可為除咗係御用阿媽之外，都做過唔少惡毒太后嘅角色！（劇照）

程可為和文雪兒。（IG/@candymancandy）

程可為向來敬業自律，從事地產經紀時曾半夜帶客人睇樓被上司責罵，晚上睇樓在屋外被雪跣親受傷，最出名是帶夏雨睇足40幾間屋，更被夏雨笑「發錢寒」。回到TVB拍戲後試過一晚開4個廠，做到患上甲狀腺病、內分泌失調導致右眼「凸」了出來。

程可為開工拍《新聞女王2》。（小紅書）

程可為開工拍《新聞女王2》。（小紅書）

程可為近年殺入內地社交網，多分享開工照。（小紅書）

程可為自細做收租婆，據知她未移民前已有做地產相關工作，賺到錢就買樓花再轉手獲利，因而被梁醒波封為「樓花王」，她在加拿大高峰期曾擁有六間連地的房屋，轉做地產經紀後業績亦相當理想！（小紅書）

平時食沙律保持最佳狀態。（小紅書）