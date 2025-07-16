黃子華舊愛學歷高精通六語言　罕談萬人迷老公兒子怕窮拒投身演藝

現年63歲的潘芳芳是一位多才多藝的資深藝人，不僅是演員、電台主持、資深配音員，更從事戲劇教育工作。日前潘芳芳先後接受抖音平台《藝進同學會》及港台節目《香江暖流》訪問，罕談與丈夫陳冠豪（Francis）相戀經過，婚後有繼續進修讀戲劇教育碩士課程，而剛完成大學一年級的兒子陳健御（Queston）未有打算跟隨父母投身演藝界，芳芳笑言：「佢話你哋（父母）咁窮，選擇讀工商管理」。



潘芳芳是TVB第13期藝訓班出身。（抖音@藝進同學會）

潘芳芳年前修讀一個戲劇教育的碩士課程。（抖音@藝進同學會）

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中小學畢業於女拔萃的潘芳芳，在訪問中透露在夏威夷讀大學時主修旅遊及酒店管理，返香港第一份工作便是TVB撰稿員，其後由幕後轉到幕前，於1987年加入無綫第13期藝員訓練班，做演員至今。潘芳芳的語言天份甚高，精通六種語言包括廣東話、國語、上海話、英語、法語及日語。2012年她完成愛爾蘭Trinity College 戲劇教育碩士學位，她說：「花一年時間去愛爾蘭讀書，因為香港一位好出名嘅professor （教授）差唔多退休，如果唔把握機會，唔知要等到幾時先可以再讀。當年阿仔開始讀小學，長大咗，覺得可以有少少時間做自己想做嘅嘢。」

潘芳芳懂六種語言，並擁有碩士學位。（YouTube@香港電台）

潘芳芳接受Harry哥哥和周綺玲訪問，Harry哥哥爆潘芳芳丈夫曾是「電台萬人迷」。（YouTube@香港電台）

潘芳芳曾與才子黃子華相戀6年，但當時的黃子華知名度遠不及潘芳芳，令二人的戀情不被看好，終於分手收場。其後她與電影編劇李志毅相戀，同樣未能開花結果。鍾情才子型男的潘芳芳，最終情歸前TVB導演兼港台DJ陳冠豪，主持人Harry哥哥指Francis當年是「電台萬人迷」，因為聲音磁性，比鄭子盛還有過之而無不及，迷倒不少fans。

潘芳芳透露與丈年在TVB工作時已經認識，但20多年後才開始交往，她說：「當時佢返咗加拿大，咁啱我想去當地玩，透過李樂詩取得電郵聯絡，去到嗰邊搵佢，好自然咁......我返嚟香港工作，佢咁又跟我返嚟香港囉。」

潘芳芳年輕時曾與黃子華相戀6年。（影片截圖）

潘芳芳和陳冠豪於2005年結婚，婚後她以43歲高齡誕下兒子陳健御，不經不覺，兒子已是大學生，年前由丈夫陪兒子返加拿大升學。被問到兒子從小便接觸藝術工作，會否承接父母的職業投身演藝界？潘芳芳笑說：「佢會話俾我聽，大個咗唔想做你哋（父母）呢行，你哋咁窮，(要搵錢？)係，佢讀工商管理。接觸我哋呢行業後，佢有少少自負，覺得要做唔難，又識明星，想試其他嘢，讀大學讀咩唔重要，我讀工商管理都唔係做嗰行。」

潘芳芳透露兒子將升讀大學二年級，笑言兒子嫌演藝圈要捱窮，所以冇想過加入。（YouTube@香港電台）

潘芳芳罕談與丈夫陳冠豪（Francis）相戀經過，婚後育有一子。（小紅書）

潘芳芳讀書成績很好，於拔萃女書院中六畢業後到夏威夷大學留學，以三年時間就完成五年的旅遊及酒店管理學位；而且她亦曾以兼讀方式修讀都柏林大學教育碩士學位，主修戲劇教育。（網上圖片）

潘芳芳曾在《愛・回家之開心速遞》飾演岳舍監，大晒流利英語。（影片截圖）

潘芳芳嘅聲演角色：