吳博君遺孀揭丈夫病逝前兩年罹患膀胱癌　遺體捐中大做無言老師

前TVB資深演員吳博君自2018年患上漸凍人症後，與病魔搏鬥7年，於7月2在家中安詳離世，享年69歲。吳博君遺孀吳太在前日（14日）喪禮完成後，才公布丈夫死訊，是依吳博君生前遺願「不想勞煩大家」。吳太昨晚（15日）接受傳媒訪問時，透露吳博君兩年前患上膀胱癌，因身體狀況不佳，不適宜接受電療和化療，感恩直至離世沒有痛楚。而吳太亦完成丈夫的遺願，讓他在家中離世，死後遺體捐中文大學做「無言老師」遺愛人間。

吳博君遺孀揭丈夫病逝前兩年罹患膀胱癌。（YouTube@演藝人協會）

吳博君生前遺願唔想打擾人，低調辦喪禮。（YouTube@演藝人協會）

吳博君與太太互相扶持。（YouTube@演藝人協會）

吳博生患漸凍人症後，一直由患先天性小兒痲痺症太太照顧。（YouTube@演藝人協會）

吳博君的太太、遺孀昨日公布吳博君的死訊，她說：「博君已經於7月2日傍晚7:00pm，在家中返天家了，他的告別喪禮也於昨天完成了！他生前說過不想勞煩大家，所以等所有事辦妥，才告知你！多謝你一直以來的支持、照顧、鼓勵，感恩有你。」吳太受訪時表示，吳博君兩年前患上膀胱癌，由於他當時情況難以承受電療化療，醫生建議最紓緩治療的方法便是「唔理佢」，痛便吃止痛藥，吳太表示感恩丈夫離世時沒有痛苦，「好似BB咁樣瞓咗覺」。

吳太遵從丈夫遺願，在家中離世。（YouTube@演藝人協會）

吳博君患漸凍人症7年，兩年前更罹患膀胱癌。（Facebook@莒光文化服務基金）

在喪禮後才公布吳博君離世消息。（Facebook@有艇搭慈善基金）

吳太指，吳博君的遺願是希望能在家中離世，不想再住院；吳太為丈夫安排好在家中離世的計劃，除了找到醫生為丈夫簽紙外，亦找到殯儀處理死亡證等事宜，直言早已為丈夫處理好一切後事，為丈夫完成心願，令她非常安心。

吳博君是一名天主教徒，喪禮於本月14日完成天主教告別儀式後，便送往中文大學成為無言老師。而吳太表示已答應丈夫要好好生活，一定會好好照顧自己，接下來她將會先好好休息休養身體。最後吳太感激曾經向丈夫伸出援手的藝人們，包括張衛健、麥包、艾威、已故的廖啟智及太太陳敏兒、劉德華、古天樂、薛凱琪、張敬軒等，而當中她表示要特別感謝的是王祖藍，直言對方幫了他們很多。

吳博君遺體捐中大做無言老師，遺愛人間。（YouTube@演藝人協會）

吳博君遺體捐中大做無言老師，遺愛人間。（YouTube@演藝人協會）

薛凱琪亦有幫過吳博君。（YouTube@演藝人協會）

張敬軒。（YouTube@演藝人協會）

吳博君與陳敏兒是同期訓練班同學。（網上圖片）