前「八模」身形圓潤惹懷孕猜測　苦訴求子辛酸： 想要但天意難違

現年35歲的蔡穎恩（Evelyn）出道多年，曾是「八模兵團」之一，與陳嘉寶（Anjaylia）和陳俞希等一同出過寫真集，亦有參與MV、廣告和電影演出，成為不少人心目中的女神。2021年11月蔡穎恩與拍拖8年的攝影師譚運佳結婚，婚禮當日好姊妹陳嘉寶見證儀式，大住肚的她更捉住蔡穎恩的手摸自己的肚皮，祝福新娘子不停生B。不過蔡穎恩結婚近4年，肚皮至今未有動靜，日前她曬出近照，因身形圓潤惹來懷孕猜測，但其後她就澄清只是肥了，並撰長文訴說求子辛酸史。

Model出身。（IG@evelynchoii）

Model出身。（IG@evelynchoii）

Model出身。（IG@evelynchoii）

近年積極發展KOL事業。（IG@evelynchoii）

近年積極發展KOL事業。（IG@evelynchoii）

激罕曬泳照！（IG@evelynchoii）

激罕曬泳照！（IG@evelynchoii）

激罕曬泳照！（IG@evelynchoii）

2021年11月蔡穎恩與拍拖8年的攝影師譚運佳結婚。

愛得低調。（IG@evelynchoii）

「八模兵團」成員︰（左起）Crystal（溫雅妍）、Evelyn（蔡穎恩）、Anjaylia（陳嘉寶）、Hailey C.（陳俞希）、Dada（盧頌之）、Annie G.（吳燕安）、A.Lin（裴殷）及Isabel L.（賴慧敏）。（視覺中國）

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蔡穎恩表示一直以來不少人都十分關心她有沒有懷孕，但她就坦言：「想要但天意難違，一直都沒辦法得償所願。」她直言曾為未能懷孕一事而心情變差，大感壓力，身邊好友亦有提出意見，但最終未如理想：「因為有了期待失望越大，所以基本上我已經要求身邊的好友，不要再向我提供任何意見及幫助，就讓這件事順其自然。每當看到身邊有人懷孕都覺得很羡慕，怎麼好像中六合彩那般一直都沒有買對號碼呢？所以並沒有想怪責任何關心我的人，但我真的很希望大家明白到其實事情沒有並那麼容易，有好消息，我當然會分享，但在這之前其實很難分享每一個失望。」字裏行間都感受到她的失望。

日前蔡穎恩曬出近照，因身形圓潤惹來懷孕猜測。（IG@evelynchoii）

但其後她就澄清只是肥了。（IG截圖）

並撰長文訴說求子辛酸史。（IG截圖）

其後收到不少網民關心及支持的私訊。（IG截圖）

而蔡穎恩其後收到不少網民關心及支持的私訊，分享自己的故事，她亦表示感激：「謝謝你們願意跟我分享，希望你們都可以明白你們不是獨自在面對，至少有我陪着你們！」其實蔡穎恩在婚禮當日接受訪問時，曾透露生B計劃：「都係追求自然，我哋都好鍾意小朋友，一切順其自然。」而陳嘉寶亦祝福好姊妹：「期待你除咗幕前工作，仲要攝時間不停生B啦！」

腹大便便的Anjaylia現身祝福蔡穎恩不停生B。

感情要好。（IG@anjaylia）

好姊妹。（IG@evelynchoii）

好姊妹。（IG@evelynchoii）

好姊妹。（IG@evelynchoii）