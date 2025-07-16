黃泰來離世｜曾與樂易玲拍拖　娶18歲劉美君極有才華頗有女人緣

電影導演黃泰來今日（16日）傳出離世消息，享年75歲。黃泰來的作品包括《如來神掌》、《三狼奇案》、《法內情》、《刀劍笑》、《緣份》和《四大名捕》等，性格豁達豪爽，不修邊幅喜歡我行我素，由於他對異性溫柔體貼，無微不至，因而頗有女人緣。

梁小龍與《爭霸》監製黃泰來近40年未有合作，受訪時笑言梁小龍的角色會由頭客串到尾。（葉志明 攝）

據知，黃泰來結識的女朋友均年青貌美，較多人認識的包括女友樂易玲與前妻劉美君。劉美君18歲、未於樂壇出道，已經下嫁首任丈夫電影導演黃泰來，劉美君曾透自己在父母離異影響下，感情缺乏安全感，總覺得靚仔唔會真心對待自己，所以當年面對「唔靚仔」黃泰來的熱烈追求，反而比較受落。二人於1982年結婚，並於1992年離婚，他們育有一子一女。至於與黃泰來離婚的原因，她認為是性格不合，表示：「其實第一年我已經發現整件事都係錯，但我堅持咗10年希望可以得，嗰次學識咗一樣嘢，唔得就係唔得。」

劉美君也是香港娛樂圈中少有的早婚女藝人之一。

年僅18歲嫁給電影導演黃泰來，並育有一對子女。（資料圖片）

除了曾和劉美君結婚外，他亦曾與高層樂易玲拍拖。黃泰來充滿藝術細胞、極有才華，亦擅長轟烈的愛情，據指樂易玲對黃泰來極為崇拜，有知情人士更曾指樂易玲願為黃泰來赴湯蹈火。黃泰來藝術家性格下時常不修邊幅，為人極大男人，不過最後因為劉美君的介入，故此就樂易玲決定和黃泰來分手。