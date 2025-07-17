練樂儀接棒亞姐「玉女心經」密典　向師姐張文慈取經

亞視永恆經典傳說，日前舉行第36屆亞洲小姐競選全球大賽大中華區啟動典禮，有多位歷屆亞姐及藝人出席，包括同場有亞洲小姐師姐代表羅霖（1991年亞洲小姐）、張文慈（1996年亞洲小姐）、練樂儀（2024年亞洲小姐）、陳美濤（2024年亞洲小姐）等，聚焦三代亞姐的傳承，黃夏惠都亮相岀現！

練樂儀和黃夏惠蕙出席第36屆亞洲小姐競選全球大賽大中華區啟動典禮。

大會演唱嘉賓包括張文慈及練樂儀，樂儀表示由師姐張文慈帶頭帶領打頭陣唱經典快歌「APT」及「給我一個吻」炒熱現場氣氛，更興奮落台同現場觀眾互動簽名影相，再到練樂儀出場唱歌演唱廣東話經典歌曲「喜歡你」，用廣東話歌曲代表來自香港賽區亞洲小姐，展現了她的音樂才華和對傳統廣東話歌文化的致敬。她表示，這次活動不僅是一次表演，更是一次向師姐們學習的機會，特別是在舞台表現和與觀眾互動方面，經驗對她來說是無價的禮物！練樂儀在活動中表示，能夠向師姐們取經，感到無比榮幸，期待能把「玉女心經」發揚光大，繼續為未來的亞姐們鋪路。

練樂儀亮相第36屆亞洲小姐競選全球大賽大中華區啟動典禮。

隨著亞姐競選的啟動，今年應屆亞姐陳美濤、練樂儀表示，這次啟動典禮不僅是對亞洲小姐的傳承，更是對未來的展望，共同期待今年亞洲小姐2025香港賽區的盛事！未來亞洲小姐的競選將更加璀璨奪目，令人期待！

練樂儀向張文慈取玉女心經。