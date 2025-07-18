43歲喜劇演員驚爆墮樓喪生　為撿手機從陽台跣腳8樓墜下身亡

又一演藝人殞落。知名法國喜劇演員布海敏（Bun Hay Mean），於法國時間7月10日，被發現疑為撿拾掉落在陽台排水溝的手機，不慎從8樓墜下身亡，經理人公司證實噩耗終年43歲。



知名法國喜劇演員布海敏（Bun Hay Mean），墜樓身亡終年43歲。（IG：@bunhaymean）

知名法國喜劇演員布海敏（Bun Hay Mean），墜樓身亡終年43歲。（IG：@bunhaymean）

出生於1981年11月29日的布海敏，原本從事資訊工程工作，直到24歲那年毅然轉行，投身喜劇界，到巴黎追逐舞台夢想。2014年憑脫口秀秀《搞笑華人之傳奇》（Chinois Marrant dans la légende de Bun Hay Mean）中對種族歧視等議題的嘲諷一炮而紅，及後再以《Le Monde appartient à ceux qui le fabriquent》與《Kill Bun》等作品，奠定在法國喜劇界的地位，是成為法國喜劇界炙手可熱的代表人物。

布海敏24歲那年毅然轉行投身喜劇界，到巴黎追逐舞台夢想。2014年憑脫口秀秀《搞笑華人之傳奇》一炮而紅。（IG：@bunhaymean）

布海敏24歲那年毅然轉行投身喜劇界，到巴黎追逐舞台夢想。2014年憑脫口秀秀《搞笑華人之傳奇》一炮而紅。（IG：@bunhaymean）

布海敏24歲那年毅然轉行投身喜劇界，到巴黎追逐舞台夢想。2014年憑脫口秀秀《搞笑華人之傳奇》一炮而紅。（IG：@bunhaymean）

警方在事發現場發現露台的煙灰缸及布海敏的手機，疑因為他試圖撿回掉在陽台的手機，但不慎滑倒釀成悲劇，初步判斷其死因為意外，未發現他殺或自殺跡象。根據布海敏的經紀公司「PROMOTION PHILIPPE DELMAS ORGANISATION」發布的聲明指，原定於次日（11日）赴加拿大蒙特利爾進行表演，卻在出發前夕發生意外。

經理人公司發聲明證實布海敏離世惡耗。（IG：@bunhaymean）

經理人公司發聲明證實布海敏離世惡耗。（IG：@bunhaymean）