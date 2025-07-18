吳文忻宣布離婚傳搬離愛巢賤賣家具籌醫藥費　9字回應經濟狀況

前香港小姐季軍吳文忻（現名吳忻熹）早前公開宣布與丈夫陳劍陵結束長達14年的婚姻。兩人於2011年結婚，婚後育有兩名女兒，分別是10歲和8歲。吳文忻坦言，婚姻關係由拍拖開始便多次出現離離合合的狀況，且在她確診乳癌前，兩人就已經出現問題，最終協議分開，彼此目前維持朋友關係。近日有指吳文忻已搬離位於渣甸山約二千呎的豪宅，並在網上「賤賣」家中家具及電器，似想幫補醫藥費，引起外界關注。

吳文忻今日現身灣仔會展舉行新書《因愛重生》簽名會。（陳順禎攝）

吳文忻今日現身灣仔會展舉行新書《因愛重生》簽名會。（陳順禎攝）

吳文忻今日現身灣仔會展舉行新書《因愛重生》簽名會。（陳順禎攝）

吳文忻今日（18/7）現身灣仔會展舉行新書《因愛重生》簽名會，被問到現時是否已同前夫分開居住時，她接受《香港01》訪問時就表示：「其實我哋全部嘅嘢都係處理中。（經濟有冇壓力？）其實我唔再講呢樣嘢，因為大家睇書就知。（傳你賤賣家具籌醫藥費？）其實我次次搬屋，我都會喺網上賣嘢，因為我係『環保先鋒』，其實你將嗰樣嘢變為人哋有用嘅嘢，我係覺得一件好有意義嘅事嚟。就算賣唔出，我都免費送畀人。（女兒對父母分開有冇反應？）我唔想再講呢個話題，始終我唔想影響到啲小朋友。（癌症指數？）我而家每次化療都會檢查癌症指數，而家就去返正常水平，但正常水平唔代表你冇癌細胞，只係代表你而家做緊嘅療程係有效穩定緊個病情。」

吳文忻不欲多談婚姻現狀。（陳順禎攝）