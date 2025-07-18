《愛回家》重要角色宣布離巢　曾9個月無工開積極𢱑撈：搵我！

現年33歲的阮政峰憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中「池子孝」一角而成功入屋，他在劇中與飾演「Liza」的姜麗文有感情線，但隨着去年12月姜麗文宣布離巢後，今日（18日）阮政峰亦在IG拍片正式宣布離巢，結束與TVB的14年賓主關係：「各位，我離開TVB喇！」

阮政峰（飾演池子孝）是重要角色。（葉志明攝）

池子孝、紅衫魚。（電視截圖）

池子孝和Venus。（電視截圖）

阮政峰在劇中與飾演「Liza」的姜麗文有感情線。（IG@lesleychianglove）

阮政峰拍片正式宣布離巢。（影片截圖）

阮政峰拍片正式宣布離巢。（影片截圖）

阮政峰透露決定離巢當日適逢擔任劇集宣傳活動主持，所以令他特別感觸。（影片截圖）

最後亦有向大家道別。（影片截圖）

並肩作戰8年。（影片截圖）

感觸。（影片截圖）

阮政峰透露決定離巢當日適逢擔任劇集宣傳活動主持，所以令他特別感觸，最後亦有向大家道別：「有緣再見！拜拜！」他表示與大家並肩作戰的8年以來非常開心，與台前幕後工作人員都相處融洽，感情深厚。阮政峰亦有透露離巢後的動向，身兼武術導師、配音員、婚宴活動主持、魔術師的他更表示歡迎大家找他工作：「如果大家要拍劇拍戲，需要演員嘅話，搵我！因為我由始至終都係一位演員！」

武術導師。（影片截圖）

配音員。（影片截圖）

婚宴活動主持。（影片截圖）

魔術師。（影片截圖）

更是一位演員！（影片截圖）

積極𢱑撈！（影片截圖）

阮政峰除咗鍾意演戲，仲好熱愛攝影同魔術。（資料圖片）

阮政峰自8歲開始習武。（資料圖片）

阮政峰自8歲開始習武，涉獵拳法、劍術及槍術，師承武術家李暉，2010年任武術教練教導小朋友學習武術，2011年他加入第25期無綫電視藝員訓練班，同年參加武術選秀節目《功夫新星》，最初加入兒童組主持《放學ICU》，他曾在訪問中表示經歷過事業低潮期，試過足足9個月無工開：「嗰段日子好難捱，雖然算係一個過渡期，由兒童組轉去劇組，但9個月真係好耐，當然會唔開心。因為之前明明仲有好多工作，變咗無工開，覺得好失落，靠底酬同埋儲落的積蓄過活。咁我都有去學嘢增值自己，去學唱歌、修讀演藝課程、練武術同魔術。」2017年阮政峰憑處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演「池子孝」一角而人氣急升，大受歡迎！