姚樂怡激到髮型師掉梳　初識湯盈盈好寸：唔覺得會friend｜專訪二

姚樂怡於1998年加入TVB，以「電波少女」成員身份出道，其後憑《陀槍師姐》系列、《狀王宋世傑II》、《鑑證實錄》、《尋秦記》、《法證先鋒》等多部經典劇集而廣為人知。姚樂怡最受歡迎的角色包括《陀槍師姐》中的陳五福，以及《尋秦記》的呂娘蓉，不論配角還是女主都能突顯存在感。

姚樂怡曾在TVB被老前輩摸手摸腰：可能佢係習慣咗手勢｜專訪一

姚樂怡飾演呂娘蓉，相信大家都記得。（劇集截圖）

上回講到在TVB遇到摸手摸腰的老前輩，其實姚樂怡一入TVB便遇到一位另外一位好前輩，便是在《陀槍師姐》中的朱咪咪，她說：「我記得咪咪姐和我有對白的時候，因為我真的沒有上過訓練班，怎樣去遷就光線我完全不知道的，有時候我會站了出去跟她說話，她突然推我過去，我心想在說對白，為什麼推我。完了之後她說『你傻豬來的，你知不知道你這樣就會沒有上鏡，相機在前面，你怎麼會這樣（側面）跟我說話。」姚樂怡很感激咪咪姐，當時只是白紙一張的她，幸好有這位很好的前輩導航，走少了很多冤枉路。

朱咪咪真係一位好前輩。（劇集截圖）

當然，有人教也有人會「畀說話你聽」。在新人時期，姚樂怡覺得自己的頭形很扁，便給髮型師一些建議，豈料竟換來對方掉梳，更似責備地問她：「怎樣？你想怎樣弄？你說吧？」當時還是新人的姚樂怡，直認害怕，不過也知道別人的難處。「但我知道人家是髮型師，人家是專業的，你的要求可能要用另一個方法，令人舒服，因為當時比較新，不懂怎樣去用一個方法令別人舒服一點。如果每個人都這樣，每個人都要受這些氣，他們就會覺得很辛苦，可能用另一個方法說，哄一下他們就會開心一點，人與人相處都是你哄我哄你。」

新人時期俾人掉梳的確幾驚。（資料圖片）

姚樂怡坦言，TVB是一個很好的學校，不單學到演戲，也可以學到做人處世。要經歷的都經歷過，被出賣、借錢不還等等，也都經歷過這些，因為實在太多人，台前幕後那麼多人，所以能夠成為好朋友，是需要一些經歷。而講到姚樂怡最閨密的好朋友，必定是「七魔女」，原來她們並不是拍劇而熟絡，姚樂怡跟湯盈盈初相識時更是互不順眼。

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