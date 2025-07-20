葉珂隔8個月後復出直播　坦承同黃曉明各自過新生活：不吃二次虧

內地男星黃曉明在去年11月底被發現刪掉甜蜜「認愛文」，外傳因不堪輿論壓力而同網紅葉珂分手，但之後二人被目擊一起現身福州過年，同場還有男方父母，所以被懷疑是假分手。而退網（去年11月宣布退網）一段時間的葉珂，近日卻強勢復出直播，吸引超過逾10萬人在線觀看，人氣依然相當高。

黃曉明在2024年高調認愛葉珂。（葉珂微博圖片﹑黃曉明微博圖片）

久違復出直播的葉珂狀態大好，依舊五官精緻，氣色絕佳，與觀眾分享自然生活理念，又表明自己今年已33歲了，現在都沒有年齡焦慮，同時亦呼籲年輕女性避免過度醫美等。但對於不少觀眾湧入留言問她「生了沒？」，她就完全視而不見，沒有正面回應。

葉珂久違復出直播 。（微博圖片）

因為在今年2月份，葉珂傳出在上海某私立醫院順利產下女兒，而黃曉明更為此推掉多個商業活動工作，全程在醫院作陪伴且帶了許多嬰兒用品，實現了兒女雙全的願望，但該事件至今還未得到證實，他們至今亦沒有對外作出正面回應。

外傳葉珂早已為黃曉明誕下女兒。（微博圖片）

另外，葉珂在6月底時於社交網站上貼一張999朵玫瑰花的照片，當被網民問到是黃曉明送的嗎？她就表示：「別扯，都各自新生活。」還強調：「不吃二次虧。」被網民解讀為簡接承認分手，疑不再受到任何限制，高調復出直播，專注分享個人生活，被猜測可能為未來直播帶貨鋪路。