陳凱琳反擊「媽咪麵朱古力」 難食　交「智商稅」：我入行都交咗

陳凱琳近期推出與媽咪麵聯名、定價228港元的杜拜朱古力，頻繁拍攝大讚其「好crazy」、「超吸引」。惹起Youtuber「大陳」負面評價，他狠批朱古力口感「軟硬參半，像廚餘拼湊」，又指媽咪麵和黑朱古力的組合並不搭，他最後將未吃完的朱古力丟進垃圾桶，稱其為「終極智商稅」，引起網絡熱議。

陳凱琳笑言聽到媽咪麵3個字都驚。（陳順禎攝）

陳凱琳（Grace）今日（19/7）現身灣仔出席簽書會。Grace就事件接受《香港01》訪問時表示：「我而家聽到媽咪麵呢3個字都有啲驚，但Ok嘅，就當一種宣傳手法。其實今日喺5樓都有賣，有啲人都問仲有冇嗰種口味，我哋就話賣晒，因為係限定，但原來都真係幫到，因為啲人係會好奇心嚟買。」

陳凱琳今日現身灣仔出席簽書會。（陳順禎攝）

陳凱琳（Grace）開設了自己的朱古力品牌，近日與媽咪麵及插畫家聯乘，推出近年大Hit的「杜拜朱古力」，早前更有新口味發售。（IG@ghlchan）

對於有Youtuber上食後負評丟進垃圾桶，稱其為「終極智商稅」。Grace表示：「其實如果唔好食，我又冇得去迫人去食，我覺得尤其是口味嘅嘢每個人都唔同，咁所以睇到佢做呢件事，我只係得啖笑。而我同我嘅拍檔講，可能之後出嘅尺度更遠。」

陳凱琳這款杜拜朱古力，用媽咪麵作內餡取代Knafeh，味道有鹹有甜。（IG@ghlchan）

陳凱琳試食時表情非常誇張，但就強調真的很好吃，自己沒有浮誇。（IG@ghlchan）

Foodie大陸未試麻糬撻即批評似坑渠水、廚餘，食完一啖稱「無名火起」就將撻捏爛。（YouTube@誠實食評師 大陳）

他稱將剩餘的媽咪麵倒下去，對味道亦無提升，「可能你話佢主打創新，創新一定有失誤，哎呀！你有冇用個腦㗎？呢啲嘢都溝嚟畀人食，你自己冇試過咩？」 （YouTube@誠實食評師 大陳）

至於話交「終極智商稅」，Grace笑言：「其實我覺得入行已經交咗『智商稅』，不過算啦，我12年前已經開始學習，我自己都Ok，心理還好。（銷量反而激增？）反應都唔錯，因為咁嘅市道，大家都有幫襯支持，亦有留言話好好食，為我打咗支強心針。（會否調整價錢？）其實開頭我都有咁諗過，因為我自己都係一位慳妹嚟。首先我哋食材都好貴，同埋我覺得肯捨得食就會食，就好似演唱會飛咁，去到炒價你都會去買，因為你鍾意嗰樣嘢，無論價錢去到邊，你都覺得值得去買。」

大陳續說：「我畀200幾蚊食排朱古力，呢個真係終極智商稅！連陳凱琳都見唔到呀！」（YouTube@誠實食評師 大陳）