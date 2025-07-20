金牌綠葉不被續約後越撈越掂　獲富貴朋友搞50圍演出酒樓水洩不通

67歲金牌綠葉魯振順早前因在TVB藝人大會上激動控訴被「cut show」及收入大減，直言「全職洗碗都比我賺得多」，公開要求公司公平對待，強調自己也要交租、維持正常生活，並批評公司近年常用年輕演員扮老人家，忽略真正資深藝人，呼籲高層珍惜「買少見少」的綠葉演員。之後，魯振順被問續約問題方面則表示無奈，續約與否並非自己可以選擇：「唔係我話簽就簽！」之後合約完之前都沒有人找他洽談，所以就靜靜地完約，正式離巢TVB。魯振順離巢後越撈越掂，日前更被邵音音爆有個富貴朋友，出手闊綽！

魯振順在公司大會的言論，引起熱烈討論。（YouTube@小鴻吹水站）

魯振順希望同公司齊上齊落。（資料圖片）

雖然不被續約，但魯振順指自己一直有到內地登台、拍廣告，接下來希望可以做直播或拍短劇，魯振順又透露做直播如果反應好，一場的收入隨時是TVB兩、三年薪酬，十分和味。而且原來魯振順繼續有工開，TVB重量級藝人家燕姐的家燕媽媽藝術中心，魯振順在中心的演藝訓練班做導師，絕對可以發揮一己之長！魯振順離巢後工作不斷，日前更被邵音音爆有個富貴朋友，邵音音稱：「魯振順的朋友－來五十席，個個封大紅包，待人處事可見之。酒樓水洩不通。這樣雄偉的場面應該僅此一次吧！魯振順不得了！成功的演出！」據知，魯振順在香港仔一間酒樓舉辦50圍的酒席，每圍$4800，非常受歡迎！

威水！（FB照片）

厲害！（FB照片）

收費！（FB照片）

多人捧場！（FB照片）