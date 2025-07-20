「中女級網紅」爆渣男前度悲劇下場　一年內患癌家道中落未算最慘

「熊仔頭女郎」林小美（Cherry）早年擔任模特兒，後來參與YouTuber熊仔頭而漸為人熟悉。2017年林小美參選工展小姐贏得冠軍，2019年開始更以旅遊YouTuber身份參與ViuTV節目《旅行唔只食買玩》拍攝，近年她和前TVB小花陳欣茵合作在YouTube開咪，在節目《渣女揸男同鄉會》大談男女關係，同樣受到歡迎。



林小美（Cherry）。（Instagram@ccherrylam）

日前有網民在threads上提問：「有人看過出軌的人受到報應的事嗎？可以分享來聽聽嗎？」林小美（Cherry）就在留言區回覆自己被出軌後，前渣男男友的經歷，讓廣大男性都不禁為之一震。

林小美曾與蘇麗珊合作主持節目。（截圖）

她在帖文中回覆表示，渣男前度在和她分手後遭遇相當之慘，首先分手後一年，前度不幸發現患癌，半年後做生意卻家道中落，唯有替朋友的公司打工，但就被嫌能力一般，兼且收入大不如前，不過也未算最慘。

林小美曾擔任過電玩展showgirls。 (資料圖片)

這位渣男前度與林小美拍拖時，曾同一時間出軌三個。有一日，林小美在酒吧發現，原來渣男前度的現任女朋友竟然就坐在她的旁邊，而且與其他男性「玩」得相當投契。再一年後，渣男前度就分手了，直到現時還是單身。

最後，她也表示，現在實現了「我以後一定過得比你好」諾言：「雖然我現在兜兜轉轉也是單身，但我薪水已經是他的三倍了。一個人常常去旅行過得很爽，慘了慘了，真的過得比他好太多。」

林小美。（IG@ccherrylam）

林小美。（IG@ccherrylam）

林小美。（IG@ccherrylam）

林小美。（IG@ccherrylam）

林小美。（IG@ccherrylam）