颱風韋帕｜韓團RIIZE十號波照舉行亞博演唱會　粉絲鬧爆妄顧安全

韓國SM娛樂旗下男團RIIZE正在亞洲各地舉行巡迴演唱會《2025 RIIZE CONCERT TOUR RIIZING LOUD》，而昨日（19日）與今日（20日）就是香港場次，於亞洲博覽館舉行，可惜天公不造美，兩日都撞正打風。自今日凌晨，天文台掛起8號風球，上午時分宣布改為10號風球，交通工具停駛，市民亦留在安全地方避風避雨，然而，《2025 RIIZE CONCERT TOUR RIIZING LOUD》的主辦單位，卻宣布演唱會如期舉行，遭觀眾怒轟妄顧安全！

韓團RIIZE在亞博舉行一連兩場《2025 RIIZE CONCERT TOUR RIIZING LOUD》，可惜都撞正打風。（IG@riize_official）

頭場好彩只是三號風球，未升上八號，所以都順利完成。（IG@riize_official）

演唱會原定在今晚6點舉行，而天文台早前亦預告10號風球至少維持至下午3點，市民推斷6點根本不可能轉為3號風球。不過大會卻在今早10點許發出公告，宣布演唱會入場時間提早至5點。大會公告如下：

-7月20日演出 安排更新-



因應目前天氣狀況，並以所有觀眾與工作人員的安全為首要考量，Sound Check 環節將調整至演出結束後進行。



因此，觀眾入場時間將為下午5點。為了安全起見，懇請粉絲不要過早抵達場地，並盡量於入場時間前後抵達。



請注意，Sound Check可能因天氣狀況而取消，演出時間亦可能視情況有所調整。



我們懇請大家的理解與配合。請持續關注主辦單位的官方社群平台以獲取最新消息。



主辦單位在十號風球下，發出公告表示演唱會如期舉行，籲觀眾5點入場。（IG@ime.hongkong）

粉絲洗版怒轟主辦單位聲稱以「安全為首要考量」，卻要觀眾如期在橫風橫雨、機鐵和巴士都停駛的情況下去亞博睇演唱會，完全是漠視安危。他們留言：「你打嗰句『為了安全起見」嘅時候自己有冇笑出聲」、「所謂既安全為首既考量就係咁？為左賺錢係咪要去到咁盡。十號風球wo大佬唔係十滴雨 盡早確定安排唔好拖大家時間好唔好。等到好辛苦」、「？你有冇聽到出邊啲風聲啊？？？你耳聾定眼盲？」、「無車點去亞博😂😂你打算十號波都照開？？？仲有咁多人過唔到來 開放退票會死？？？？」、「想請問下你地 其實尋日晏晝就已經知道夜晚會發8號波 都有講預計最接近香港係今日 點解你地可以0安排 十幾個鐘都諗唔出plan b plan c? 十號波都出左三個鐘 你地好似岩岩訓醒咁 點呀 個個第一日返工呀？」、「佢哋又唔係聽日走延期到聽日唔得咩 個風今晚就走啦。我知你地唔想退錢 我哋都想見班仔 但係冇人想攞自己條命嚟較飛㗎喎。」、「賺錢賺瘋了 下午五點開場 你當粉絲們都在香港呢 在澳門 珠海的 深圳的怎麼去？」、「粉絲的命也是命」

粉絲對於主辦單位不肯取消或延期極為不滿，洗版怒轟大會妄顧觀眾生命安危。（IG@ime.hongkong）

粉絲對於主辦單位不肯取消或延期極為不滿，洗版怒轟大會妄顧觀眾生命安危。（IG@ime.hongkong）

粉絲對於主辦單位不肯取消或延期極為不滿，洗版怒轟大會妄顧觀眾生命安危。（IG@ime.hongkong）

粉絲對於主辦單位不肯取消或延期極為不滿，洗版怒轟大會妄顧觀眾生命安危。（IG@ime.hongkong）

粉絲對於主辦單位不肯取消或延期極為不滿，洗版怒轟大會妄顧觀眾生命安危。（IG@ime.hongkong）

粉絲們要求改期舉行或開放退票，暫未知iMe HongKong會否有進一步回覆。