颱風韋帕｜10億歌手南區豪宅食正強風爆玻璃：大雨到啲玻璃四圍飛

颱風韋帕襲港，自今早起一直改掛十號風球，至下午4時10分才轉為八號風球，各區都有冧樹等報告等等，路邊亦有不少意外。而享樂團主音、歌手旨呈就表示十風波期間自己的住宅爆玻璃，他更影住一地玻璃碎，發文：「Shxt……屋企爆玻璃」。

十號風球韋帕襲港期間，旨呈的住所遇上爆玻璃意外！（IG@andy3think）

歌手旨呈就表示自己的住宅爆玻璃，他更影住一地玻璃碎，發文：「Shxt……屋企爆玻璃」。（IG@andy3think）

《01娛樂》就事件聯絡旨呈，他透露是家中頂樓停車場玻璃爆裂，而自己住在南區，基本上對颱風是「食到應一應」，旨呈表示：「屋企大屋天台停車場嘅擋風玻璃全部破裂，而家我成個前花園都係玻璃！」被問到橫風橫雨要如何清理，他說：「而家都清唔到住啊，要等個風停咗先，而且愈嚟愈大雨啲玻璃周圍飛。」

旨呈早前曾在影片曝光自己的南區豪宅。（IG@andy3think）

天台非常大！（IG@andy3think）

旨呈表示：「屋企大屋天台停車場嘅擋風玻璃全部破裂，而家我成個前花園都係玻璃！」（IG@andy3think）

旨呈南區豪宅外貌。（IG@andy3think）

旨呈是樂隊「享樂團」主音，亦是《全民造星3》四十強，有主持ViuTV的《囝囝女女730》《學神出沒注意》、《MM730-粉絲福利署》等，今年正成以男新人身份進軍樂壇，與補習天王林溢欣推出歌曲《臣本布衣》，支持DSE學生。他早前曾在殯儀館舉行音樂會推廣生死教育，破格且廣受好評。由於其母親是香港上市公司現代美容創辦人兼主席曾裕，旨呈擔任集團CEO，被指擁有逾10億美容王國，是圈中富貴歌手；但他向來也相當貼地，冇富二代架子。

旨呈是樂隊「享樂團」主音，亦是《全民造星3》四十強。（IG@andy3think）

旨呈早前在殯儀館舉行音樂會推廣生死教育，廣受好評，引起反思。（IG@andy3think）

旨呈的音樂會，就連俞琤都現身支持。（IG@andy3think）

旨呈今年正成以男新人身份進軍樂壇，與補習天王林溢欣推出歌曲《臣本布衣》，支持DSE學生。（IG@andy3think）