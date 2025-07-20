方力申個唱舞台公開BB性別直言：真係接受唔到啊﹗

今年情人節，方力申宣布同31歲圈外女友Maple葉萱結婚，上月父親節更自爆將成為人父。他在佛山舉行個唱時，於台上即場公開BB性別時，竟大叫：「我真係接受唔到啊﹗」



方力申情人節宣布已跟細14年圈外女友葉宣喺美國結婚。

方力申在2月14日情人節宣布與葉萱Maple結婚。（IG@alexfongliksun）

方力申宣布將要做爸爸。(IG圖片)

方力申今年喜上加喜，更為落力工作賺奶粉錢，7月19日到佛山舉行個唱，請來KENNY關智斌擔任嘉賓。小方更在台上以刺破氣球方式揭曉BB性別，更放了當時與太太葉萱的對話聲帶，畫面是胎兒的照聲波照片，聽到他不斷說「冇可能、冇理由、我冇理由估錯㗎！」而太太則回應「我都冇出過聲」，小方再次問「真係㗎？」

方力申日前與老婆葉萱拍拖睇陳慧琳演唱會。(香港趙大拿@小紅書)

小方把金色氣球刺破後，即冒出多個粉紅小氣球，寓意即將出生的孩子是女兒。他隨即激動地表示：「我直情係接受唔到呢個現實，我當時我全晚都係話仔嚟㗎，冇可能係女嚟㗎，我真係接受唔到啊，對我衝擊太大啦！」小方仍有點難以置信，之後表示：「哎吔，又畀人估中咗，我係外父啊！」然後指太太：「你真係好好戲喎，點解咁好戲嘅？」而聲帶到此結束。小方直言：「講真，我到到今日，我都仲未好肯定佢係真係女嚟嘅，所以呢月尾呢，我陪佢去照個結構，睇吓有冇嘢凸出嚟先！」又指下一站演唱會再跟歌迷確定，屆時會說出如果是兒子或女兒會改甚麼名字。

方力申邀請關智斌擔任個唱嘉賓。(小紅書圖片)

方力申邀請關智斌擔任個唱嘉賓。(小紅書圖片)

方力申邀請關智斌擔任個唱嘉賓。(小紅書圖片)

方力申邀請關智斌擔任個唱嘉賓。(小紅書圖片)

方力申邀請關智斌擔任個唱嘉賓。(IG圖片)

小方笑稱生仔生女會有差別待遇：「如果係仔呢，佢好大壓力，因為我一定要佢練游水啦，一定要佢好有禮貌啦，好誠實啦，即係好生性啦！」如果是女兒，小方笑稱輪到自己壓力大：「即係我想我長命啲啦，我想我Fit啲啦，想有好似關智斌（嘉賓）嘅腹肌啦，即係我想保護佢啦，我想佢拖住我嘅時候，覺得我老竇仲係好有型啦，所以我嘅壓力好大」，

方力申在個唱舞台上宣布BB性別，大呼接受唔到。(小紅書圖片)

方力申在個唱舞台上宣布BB性別，大呼接受唔到。(小紅書圖片)

方力申在個唱舞台上宣布BB性別，大呼接受唔到。(小紅書圖片)

方力申在個唱舞台上宣布BB性別，大呼接受唔到。(小紅書圖片)

方力申在個唱舞台上宣布BB性別，大呼接受唔到。(小紅書圖片)

方力申在個唱舞台上宣布BB性別，大呼接受唔到。(小紅書圖片)