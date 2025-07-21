絲打圍爐｜丁子朗希望理想女友智慧高　黃宗澤卻爆郭柏妍冇乜智慧

邵氏劇集《執法者們》最近頻頻四出宣傳，日前更走落街市派禮物進行宣傳，日前黃宗澤、丁子朗和羅子溢還上了網台節目《絲打圍爐》接受練美娟的訪問。黃宗澤被主持練美娟逼供，剖白自己的愛情觀，不婚主義的他被問到遇到真命天子會否有改變想法時，他立即用一句說話解決：「唔結婚但可送全副身家。」相當有霸氣。

邵氏劇集《執法者們》最近頻頻四出宣傳。(節目截圖)

日前黃宗澤、丁子朗、羅子溢還上了網台節目《絲打圍爐》接受練美娟的訪問。(節目截圖)

日前黃宗澤、丁子朗、羅子溢還上了網台節目《絲打圍爐》接受練美娟的訪問。(節目截圖)

而丁子朗被問到理想對象時，雖然他口中表示自己的理想對象是蔡潔，但就被練美娟爆出一句：「你將Rosita（郭柏妍）擺喺邊？」重提丁子朗與郭柏妍緋聞。丁子朗反應超快的回應：「我朋友？」面對著練美娟的逼問，丁子朗唯有和盤托出指：「嗰時拍《下流上車族》，可能觀眾覺得我哋好襯，咁跟住就傳咗出嚟啦。」練美娟問他自己的感覺，他表示：「我自己望個Mon都覺得幾襯嘅！」羅子溢亦參與了逼供的環節：「點解會傳咗出嚟嘅？喺片場做咗啲咩？」黃宗澤都不忘參一腳：「係咪做咗啲咩行動？有冇行動過？有冇暗示過鍾意佢？」

丁子朗被重提與郭柏妍緋聞。(節目截圖)

丁子朗被重提與郭柏妍緋聞。(節目截圖)

面對著練美娟的逼問，丁子朗唯有和盤托出。(節目截圖)

面對著練美娟的逼問，丁子朗唯有和盤托出。(節目截圖)

丁子朗不慌不忙的回應：「角色上有，表白埋，咀埋啦。」之後他繼續講到自己的理想型是怎樣：「我鍾意啲智慧好高，我覺得佢好似guide到我嘅方向。」練美娟：「所以佢鍾意港姐。」但黃宗澤竟然爆出驚人內幕：「但Rosita冇智慧㗎喎！真係㗎喎，郭柏妍啊嘛，冇乜智慧，我同佢合作過，我有同佢交談過，係，真係嘅！真係冇乜智慧，不過好乖。」貪玩的黃宗澤最後都要加一句「不過冇智慧」，他亦有說到：「你叫得我嚟都係想聽真話啫。」至於黃宗澤所說的有合作過應該就是近期拍攝的劇集《新聞女王2》。

丁子朗不慌不忙的回應。(節目截圖)

黃宗澤竟然爆出驚人內幕。(節目截圖)

貪玩的黃宗澤最後都要加一句「不過冇智慧」。(節目截圖)

貪玩的黃宗澤最後都要加一句「不過冇智慧」。(節目截圖)

黃宗澤證實了郭柏妍冇智慧。(節目截圖)