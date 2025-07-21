夏韶聲回應黎彼得質疑開騷論　寸被借過橋：呢個阿叔未有資格評我

現年74歲的黎彼得（Peter哥）自離巢TVB後轉戰YouTube界，積極經營節目《玖噏秘笈》，言論非常惹火。早前一集他火力全開，講到夏韶聲即將舉行人生最後一次紅館演唱會《LAST SUMMER》，Peter哥謂：「我見到夏韶聲重出江湖，我好大感慨，我見親夏韶聲就以為有外星人殺到，因為佢老人家好鍾意講太空嘢，我懷疑佢本身就係外星人，不過個樣好似香港喜多郎咁啫。佢真係好笑，無端端重出江湖做咩演唱會啫，喂，你嗰時最『當老肯』嗰時，又《人生交叉點》（編按：《新交叉點》），又《空凳》、又咩《低泣的結他》定《結他低泣時》，嗰時最紅嗰時唔見你開演唱會？以前張耀榮話搞演唱會一場就蝕本，兩場就歸本，三場執少少，而家搞演唱會係搵食艱難，唔係個個得，以前啲人個個都有唱片、出新歌，喺紅館搞幾場，等人嚟朝聖，而家唔係，阿豬阿狗又搞演唱會，搞乜鬼嘢？」

黎彼得（Peter）自離巢TVB後轉戰YouTube界。（YouTube影片截圖）

夏韶聲8月即將舉行人生最後一次紅館演唱會《LAST SUMMER》。（資料圖片）

黎彼得說：「無端端重出江湖做咩演唱會啫，喂，你嗰時最『當老肯』嗰時，又《人生交叉點》（編按：《新交叉點》），又《空凳》、又咩《低泣的結他》定《結他低泣時》，嗰時最紅嗰時唔見你開演唱會？」（YouTube@環星音樂 / 環星娛樂 WSM Music HK）

而夏韶聲近日到書展為《天眼》漫畫特別紀念版舉行簽名會，更獲13歲孫子Kyle撐場，他與孫仔受訪時，亦有回應黎彼得的言論，表示：「哦，呢個阿叔呀？佢未有依個級數資格去評我喎，真㗎，佢未到呢個級數，所以其實佢唔係話緊我，佢係話緊第二啲嘢，我知佢攞我嚟碌卡㗎啫，我唔理佢。」問到對黎彼得的言論有沒有感氣憤，他直言：「冇乜嘅，我識佢太耐，同埋佢點樣出身、爬得幾高都好，佢真係唔係依個級數，佢冇資格話我，我亦都唔會嬲佢，因為佢唔係依個級數，佢借我過橋咋嘛，我多謝佢。」

忙於籌備演唱會的夏韶聲，透露自己受手部及腰部傷患困擾。（資料圖片）

Danny早在20多年前已開始畫漫畫，花了14年時間完成的《天眼》漫畫。

13歲外孫Kyle陪伴到場。