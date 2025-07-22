61歲老戲骨冇工開為慳廿蚊食下午茶　與TVB忠臣加3蚊嗌凍飲超開心

現年61歲的邵卓堯演有「御用壞人」之稱，近年北上發展，積極開直播累積人氣。邵卓堯向來捱得又顧家，2003年沙士爆發，香港經濟蕭條爆發裁員潮，邵卓堯被減騷減人工，月入不足一萬元，為了養活剛出世的女兒，他要兼職夜更的士司機幫補生計，做足8年，曾被乘客認出感到尷尬，惟邵卓堯為了女兒唯有「頂硬上」，絕對是好爸爸。邵卓堯今年初宣布再婚，與圈中好友在沙田婚姻登記處註冊，組織了新家庭後邵卓堯更努力搵錢，炎夏開工毫無怨言。邵卓堯日前自爆無工開，為了慳錢寧願食下午茶，知慳識儉。

鬥氣夫妻娥姐（蘇麗明）同大仔（邵卓堯）都好搶。（TVB截圖）

邵卓堯曬夏天開工隨身物品。（小紅書）

邵卓堯與李成昌食茶記，兩人均叫了星洲炒米。邵卓堯開開心心指：「耶！3點3下午茶！」邵卓堯指嗌星洲炒米是因「貪佢平平哋下午茶。如果正餐要60幾蚊，下午茶就40幾蚊。」另外兩人紛紛認同指價錢「爭好遠」。李成昌又說：「加3蚊，加個凍飲。」邵卓堯笑言：「冇辦法啦，呢排少工開。」

至於李成昌今年2月宣布與TVB續約兩年，加人工之餘兩年有150個騷，三度被挖角不動搖獲稱「TVB忠臣」。片中李成昌捽一捽手，邵卓堯指住李成昌笑說：「手頭有啲緊喎！你信唔信呀？我就唔信啦！」有網民問邵卓堯幾時有新戲出，邵卓堯回覆：「等待工作中」。

邵卓堯為慳20蚊食下午茶。（小紅書）

邵卓堯為慳20蚊食下午茶。（小紅書）

李成昌加3蚊嗌凍飲，好開心。（小紅書）

邵卓堯大方坦承最近少工開。（小紅書）

邵卓堯等緊開工。（小紅書）

2010年邵卓堯終於等到一個有發揮的角色，在《刑警》飾演殘障殺手。

邵卓堯在沙田註冊結婚。（抖音）