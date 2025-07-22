「港版曹格」冒住打風都要出街busking　患罕見疾病花光積蓄

前TVB歌手陳康健近年因罕見免疫系統疾病，花光積蓄治病，致力調理身體同時，無放棄音樂夢想。雖然早前參加《中年好聲音2》未能入選，但他轉型做街頭Busker，更常於旺角等地賣唱。陳康健坦言病情雖然反覆，生活大受影響，但仍希望有日重返舞台。他的正能量同堅持，獲不少網民打氣留言支持。

陳康健好享受busking的生活。（IG/ @oilchan329）

在星期六的下午，即使即將打風，但他依然冒住打風都要出街busking，可見他對音樂的熱誠。陳康健2009年參加《超級巨聲》入行，出道初期多演閒角，雖然人氣未及同期藝人，但一直默默耕耘。2020年離開TVB後，他不幸患上罕見免疫系統疾病IgG4RD，身體狀況大受影響，更為醫治花光積蓄。面對人生低谷，陳康健一度淡出娛樂圈，休養生息。

冒住打風都要出街busking。（FB＠陳康健）

冒住打風都要出街busking。（FB＠陳康健）

然而，他對音樂的熱情並未因此熄滅。2023年，他曾挑戰《中年好聲音2》，雖未能晉身決賽，但反而選擇走出comfort zone，街頭busking做歌手，在旺角多次被市民見到賣唱身影。雖然外貌明顯變化，白鬚橫生，臉型圓潤，但唱歌的投入及感染力未減半分。

陳康健變化都幾大。（IG@oilchan329）

陳康健變化都幾大。（IG@oilchan329）

在網上社交平台，陳康健積極和fans互動，分享生活近況和唱歌片段，更坦言生活不易，有時也會公開收款。有網民質疑他的做法，但他一如既往堅持正能量，「生活難，一樣要向前走！」陳康健同時兼職教唱歌，參與網片創作，務求生活自給自足。雖然早前TVB曾找他續約，但只是短期合作，康健坦言目前收入不多，暫時只靠多元出路。

陳康健好喜歡唱歌。（IG/ @oilchan329）