浜崎真緒轟一劍浣春秋報道失實　事隔一個月冇回應：縮頭烏龜！

前日本AV女優浜崎真緒（又名：濱崎真緒）（DJ MAO）近日推出女優職業生涯中最後一本寫真書，她今日（21/7）出席書展簽海報活動中，接受《香港01》訪問。訪問中，她透露這本寫真書是她以AV女優身份出的最後一本，而且是最大尺度的寫真書，坦言：「13年以來，出過所有寫真中最大，因為是無碼的！以前會故意看不到，然後這一次，是⋯⋯怎麼說？（想看的都有？）差不多吧。」



浜崎真緒（濱崎真緒）出席書展的簽海報活動。（葉志明 攝）

她透露，今次寫真書銷情十分好，至今已賣出一萬多本。以後會否再出寫真？她坦言：「暫時沒有打算，而且出了這麼sexy的寫真，再出穿衣服的，我感覺很難。」不過，她也表示，計劃之後出一本用華語寫的自傳，敘述13年以來做AV女優的職業生涯。她也表示，今次寫真書銷售很好，所以經理人已買了一顆鑽石送給她，但站在一旁的經理人補充，笑言：「淘寶的。」

浜崎真緒（濱崎真緒）出席書展的簽海報活動。（葉志明 攝）

早前有新聞指出，浜崎真緒在ViuTV節目受訪的片段播出後，被台灣傳媒稱為「AV達人」的Blogger「一劍浣春秋」寫了疑似有關的失實報道，浜崎真緒方面表示有關報道影響到她的聲譽，所以要求公開道歉並下架。浜崎真緒接受《香港01》訪問時，也提到：「我在ViuTV講出真正引退的理由，大家都寫得很好，然後台灣是看不到全部節目。他只是看了預告，他就胡寫跟本不是節目內容。他就寫出來了，然後很影響我的image，然後我讓他在網站澄清這件事，他一直都係沒有澄清。」她的經理人補充，已發出了聲明，之後會透過台灣方面的律師再發出信件。

浜崎真緒（濱崎真緒）出席書展的簽海報活動。（葉志明 攝）

浜崎真緒（濱崎真緒）出席書展的簽海報活動，她表示因為寫真書尺度過大，所以不能在書展售賣，只好先簽海報回報粉絲。（葉志明 攝）

事隔一個多月，「一劍浣春秋」也並未就事件有任何回應。浜崎真緒說：「這個在中文叫『縮頭烏龜』。」更對着鏡頭隔空喊話：「『縮頭烏龜』，快出來吧！哈哈哈。（會告他嗎？）還在考慮。為了一隻烏龜很多錢，值不值得？」

浜崎真緒（濱崎真緒）在ViuTV節目講出真正引退理由。（截圖/ViuTV）

浜崎真緒轟一劍浣春秋是「縮頭烏龜」。（葉志明 攝）

浜崎真緒（濱崎真緒）出席書展的簽海報活動，她表示因為寫真書尺度過大，所以不能在書展售賣，只好先簽海報回報粉絲。（葉志明 攝）

浜崎真緒（濱崎真緒）表示，之後在中環蘭桂坊有簽書及粉絲聚會活動。（葉志明 攝）

浜崎真緒（濱崎真緒）表示，之後在中環蘭桂坊有簽書及粉絲聚會活動。（葉志明 攝）

獨家｜前AV女優浜崎真緒影噴血全裸寫真 爆曾被開價陪一日一億！

前日本AV女優浜崎真緒MAO影噴血全裸寫真，表示為她的最後一本寫真。（資料圖片）

浜崎真緒拍攝全新的全裸寫真。（資料圖片）

浜崎真緒拍攝全新的全裸寫真，據知第一輪預售已經全數售罄。（資料圖片）

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濱崎真緒（IG@maohamasaki_official）

濱崎真緒（IG@maohamasaki_official）

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