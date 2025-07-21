《殘酷一丁》「莫生」莫凱謙大個仔　染金毛再唱失戀歌：我長大了

當年只得6歲的莫凱謙參加TVB選秀節目《殘酷一叮》，年紀少少卻以相當成熟唱腔演唱容祖兒的《習慣失戀》參選，只得6歲小朋友如何能唱出失戀味道？當時隨即引起廣大關注，更一夜成名，連續成為三屆台主，更被主持李克勤和梁榮忠稱他為「莫生」。

當年只得6歲的小男孩，相隔21年後，現已是長大成人27歲的莫生，外型上有好大轉變，染了一頭金色頭髮，而且眼大大、眼高高五官精緻，與小時候判若兩人。莫生由小時候演唱容祖兒姐姐的《習慣失戀》，到現在推出自己作曲兼編曲的新歌《習慣一起》，莫生：「我成長了！」莫生透過最新歌曲《習慣一起》重新譜寫自己角度的續集，回到熟悉的情歌領域，自己親自作曲及編曲，用自己的音樂探討愛情的複雜性，感嘆習慣著相戀的人，要怎麼面對那些似是而非的隱患！

當年只得6歲的莫凱謙參加TVB選秀節目《殘酷一叮》。

當年只得6歲以相當成熟嘅唱腔演唱容祖兒《習慣失戀》，成為三屆台主。

莫凱謙大個仔咗好多。

莫生充滿音樂才華，唱腔由他細細個開始已不容質疑，作曲、填詞、編曲、彈琴更難不到他，在新歌《習慣一起》MV中，莫生落足心機，特別飛到北京取景拍攝，拍攝熱戀中人們的情景，更以倒放拍攝，大玩鏡頭，希望表達出愛情的流轉與變化，戀愛的美好而又易逝的瞬間，就如同習慣一起的愛情一樣，充滿了記憶的倒影。

除了北京之外，莫生更重返藝穗會舊地，一個熟悉的表演場地取景，並親自展示琴技，他更正計劃推出純鋼琴版。莫生感謝說：「非常開心可以到藝穗會場地拍攝，呢度好靚，而且符合主題之外，亦因為自己曾經在這裡做過幾場演出，拍攝時，一直有好多回憶浮現，好好地檢視自己一直以來走過的路！」而在北京拍攝戀愛感覺鏡頭，莫生笑言其中發生不少搞笑事：「由於要仿效熱戀旅遊人，拍出戀人眼中的莫生，而導演兼攝影師是男生，拍攝時都幾搞笑及尷尬。」

五官精緻。