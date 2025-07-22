李小龍死於「馬上風」傳足幾十年　兩位專家揭真相

方東昇團隊近年主持發製作《這麼遠，那麼近》、《尋人記》等節目，不少觀眾都大讚節目有誠意又高質。最近方東昇團隊載譽歸來，方東昇與黃曉瑩合作製作《真相猜・情・尋》，調查真相。昨晚（21/7）播出節目第一集就講「一代傳奇」李小龍之死。



TVB《真相猜・情・尋》在7月21日播出第一集，講李小龍之死。（截圖）

李小龍之死一直是一大未解之謎。（《真相猜・情・尋》截圖）

李小龍離奇死亡，是一大未解之謎。（《真相猜・情・尋》截圖）

節目中，方東昇團隊跟據資料歸納出，李小龍死亡的時間序列。

下午5時，李小龍和鄒文懷到丁珮家討論劇本。

晚上7時，李小龍表示頭痛，吃了丁珮給的止痛藥後，進入丁珮房間休息。

晚上8時，鄒文懷先離開，會晤佐治拉辛比，等李小龍隨後到。

晚上8時半至8點40分，丁珮兩次致電鄒文懷，指李小龍仍熟睡。

晚上9時半，鄒文懷致電丁珮，得悉李小龍未醒。

晚上9時45分，鄒文懷無法叫醒李小龍，又聯絡不上醫生。

晚上10時，丁珮找私人醫生朱博懷上門。後來私人醫生朱博懷發現李小龍已昏迷，將李小龍送到相距20分鐘車程的伊利沙伯醫院。

庭上他解釋，因為伊利沙伯醫院設備更好，所以沒有送到相距只有5分鐘的另一間醫院。庭上三位主要專家證人都傾向支持，李小龍因服食含阿士匹靈，過敏引發腦水腫致命的結論。

真相猜・情・尋｜方東昇調查李小龍死亡真相 急救醫生揭三大疑點

方東昇。（《真相猜・情・尋》截圖）

黃曉瑩。（《真相猜・情・尋》截圖）

李嘉嘉。（《真相猜・情・尋》截圖）

法庭資料。（《真相猜・情・尋》截圖）

麥海雄醫生當年曾為李小龍急救「守尾門」。（《真相猜・情・尋》截圖）

麥海雄醫生當年曾為李小龍急救「守尾門」。（《真相猜・情・尋》截圖）

麥海雄醫生表示盛傳李小龍死後「金槍不倒」是譁眾取寵。（《真相猜・情・尋》截圖）

節目中，為李小龍急救的麥海雄醫生形容，李小龍的遺體肌肉分明：「肌肉真係好靚，好似大衛像咁。有啲人笑性器官嗰部份，完全冇，冇咩『金槍不倒』。嗰啲人好誇張，譁眾取寵。真係唔覺遺體有咩特別。」

潘偉明衛生署法醫科前主任顧問醫，翻看李小龍的解剖報告後，表示沒證據指向李小龍「馬上風」而死。（《真相猜・情・尋》截圖）

有30年經驗，衛生署法醫科前主任顧問醫生潘偉明也表示，翻看李小龍的解剖報告後，也指出：「在性行為期間或前後出現猝死，往往由於已有的心血管疾病，或腦中風。嗰啲喺解剖時會搵到跡象，我睇過李先生（李小龍）嘅解剖報告，冇證據指向呢一點（馬上風）。」

潘偉明衛生署法醫科前主任顧問醫，翻看李小龍的解剖報告後，表示沒證據指向李小龍「馬上風」而死。（《真相猜・情・尋》截圖）