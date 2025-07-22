TVB小花離巢後轉行賣海鮮 十號風球仍堅守九龍城街市好捱得
撰文：黃欣華
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《開心無敵獎門人》「獎老」之一的「阿七」吳嘉儀年初正式宣布離巢，阿七自己人生第一份全職就是入藝員訓練班，再加入TVB，但現時已夠鐘「轉車」了。她又在長文中呼籲大家找她接拍劇集、電影、舞台劇、微電影、網片casting等任何工作。阿七最近就成為街市即日餸主播，即使十號風球仍在街市堅持直播，非常敬業！
阿七於2015年參加第28期藝員訓練班後加入TVB，多年來參與唔少劇集及綜藝節目拍攝，憑《金宵大廈》「鴉烏」及《開心無敵獎門人》獎老而為人認識。不過，講到最難令人難忘就是她去年8月與老公Leo結婚4個月後就傳出婚變消息，之後錄節目時接受《香港01》訪問，當眾爆喊，直認與老公關係亮起紅燈。
離巢後，雖然阿七曾演出HOY TV香港首部電視微短劇，但為了生活她不惜進軍街市，在街市內進行直播帶貨，售賣貨品包括蔬果、海鮮、禽肉等食品。她曾留言說：「近來這段日子很充實，很不容易。暫時把舞台轉移到香港各區街市，很多東西由0開始學起，包括30幾歲人至學習用excel....也經歷過感動、奇趣、難堪的時候。感恩遇到團隊所有人，街市的人非常勤力、刻苦耐勞，熱情有義氣。所以，我也要堅持，如果沒有他們，就沒有新鮮的食材，加油！」