TVB小花離巢後轉行賣海鮮　十號風球仍堅守九龍城街市好捱得

《開心無敵獎門人》「獎老」之一的「阿七」吳嘉儀年初正式宣布離巢，阿七自己人生第一份全職就是入藝員訓練班，再加入TVB，但現時已夠鐘「轉車」了。她又在長文中呼籲大家找她接拍劇集、電影、舞台劇、微電影、網片casting等任何工作。阿七最近就成為街市即日餸主播，即使十號風球仍在街市堅持直播，非常敬業！

吳嘉儀（右一）最為人熟悉的代表作，是在《獎門人》系列做獎老。（資料圖片）

吳嘉儀年初宣布已離開TVB。（IG@ah7ng）

阿七擁有好身材。（IG@ah7ng）

阿七於2015年參加第28期藝員訓練班後加入TVB，多年來參與唔少劇集及綜藝節目拍攝，憑《金宵大廈》「鴉烏」及《開心無敵獎門人》獎老而為人認識。不過，講到最難令人難忘就是她去年8月與老公Leo結婚4個月後就傳出婚變消息，之後錄節目時接受《香港01》訪問，當眾爆喊，直認與老公關係亮起紅燈。

近日夏日炎炎，吳嘉儀趁着34歲生日大派福利圖。（IG@ah7ng）

吳嘉儀上載火辣比堅尼照。（IG@ah7ng）

吸睛程度爆燈。（IG@ah7ng）

離巢後，雖然阿七曾演出HOY TV香港首部電視微短劇，但為了生活她不惜進軍街市，在街市內進行直播帶貨，售賣貨品包括蔬果、海鮮、禽肉等食品。她曾留言說：「近來這段日子很充實，很不容易。暫時把舞台轉移到香港各區街市，很多東西由0開始學起，包括30幾歲人至學習用excel....也經歷過感動、奇趣、難堪的時候。感恩遇到團隊所有人，街市的人非常勤力、刻苦耐勞，熱情有義氣。所以，我也要堅持，如果沒有他們，就沒有新鮮的食材，加油！」

厲害！（截圖）

做過TVB好捱得！（截圖）

吳嘉儀解答網民她為何30幾歲人都紮「孖辮」。（IG@ah7ng）

原來與她由細到大都好攣毛有關。（IG@ah7ng）

吳嘉儀於2023年與圈外男友「豬仔」Leo結婚。（IG圖片）

吳嘉儀曾在社交網公開與新婚老公的相處矛盾，見記者時更講到喊。（資料圖片）

吳嘉儀最近為為品牌在街市內進行直播帶貨。（IG@ah7ng）

吳嘉儀最近為為品牌在街市內進行直播帶貨，非常賣力。（IG@ah7ng）

吳嘉儀最近為為品牌在街市內進行直播帶貨。（IG@ah7ng）

吳嘉儀最近為為品牌在街市內進行直播帶貨。（IG@ah7ng）

吳嘉儀最近為為品牌在街市內進行直播帶貨。（IG@ah7ng）