前主播梁凱寧33歲生日宣布婚訊　曬大學時期合照曝光未婚夫身份

前新聞主播梁凱寧，自2019年離開無綫新聞部後，轉跑道可謂相當成功。她除了做主持、香港浸會大學傳理學院擔任新聞系客席講師及KOL外，亦修讀了香港中文大學醫學院耳鼻咽喉—頭頸外科學系—言語及病理理學碩士課程，前年正式成為衞生署認可言語治療師。

新聞主播梁凱寧，自2019年離開無綫新聞部後，積極轉跑道兼瓣數多多，簡直是Slasher典範。（IG@maggieleung0722）

梁凱寧相當好學，修讀了香港中文大學醫學院耳鼻咽喉—頭頸外科學系—言語及病理理學碩士課程。（IG@maggieleung0722）

並成為了正式的言語治療師！（IG@maggieleung0722）

而今日（22日）是她33歲生日，她在社交平台宣布與大學時期就開始拍拖的男友訂婚，貼上多張合照，雖然用emoji遮住男方樣貌，但隔住個mon都感受到好sweet！而從Hashtag所見，她寫住「#浸大體康⛹🏻‍♂️浸大傳理📝」，加上男友有打籃球合照，所以未婚夫必定是位體育健將！

梁凱寧發文全文：

✨在生日這天公布一下🙈



大學同學📚 -> 男朋友💕 -> 未婚夫💍



曾一起毅然裸辭，曾一起求職失敗，曾一起踏足九個國家二十多個城市，曾一起轉換跑道進修，曾一起見證對方畢業，曾一起找到喜歡的工作⋯⋯還有很多很多～



一路經歷了很多高高低低甜甜苦苦⛰️



更期待與你未來更多的平平淡淡❤️



梁凱寧在33歲生日宣布婚訊！（fb@ 梁凱寧 Maggie Leung）

未婚夫是她大學同學。（fb@ 梁凱寧 Maggie Leung）

未婚夫更是位體育健將。（fb@ 梁凱寧 Maggie Leung）

雖然用emoji遮住，但都感覺到好甜蜜。（fb@ 梁凱寧 Maggie Leung）

勁Sweet！（fb@ 梁凱寧 Maggie Leung）

梁凱寧與未婚夫曾一起踏足九個國家二十多個城市（fb@ 梁凱寧 Maggie Leung）

二人又會一齊做義工。（fb@ 梁凱寧 Maggie Leung）

二人又會一齊做義工。（fb@ 梁凱寧 Maggie Leung）

梁凱寧：「曾一起毅然裸辭，曾一起求職失敗，曾一起踏足九個國家二十多個城市，曾一起轉換跑道進修，曾一起見證對方畢業，曾一起找到喜歡的工作⋯⋯還有很多很多～一路經歷了很多高高低低甜甜苦苦。」 （fb@ 梁凱寧 Maggie Leung）