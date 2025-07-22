陳展鵬愛女小豬比名幼畢業　將升讀一條龍升學神校學費逾六位數

陳展鵬與港姐老婆單文柔（Phoebe）2018年9月結婚，幾個月後誕下愛女「小豬比」陳諾瑤（Quinta）。轉眼小豬比已經幼稚園畢業，從星級名牌幼稚園，成功升讀炙手可熱一條龍名校。



陳展鵬單文柔愛女「小豬比」陳諾瑤（Quinta）幼稚園畢業了。（IG：@smyphoebe）

陳展鵬單文柔愛女「小豬比」陳諾瑤（Quinta）幼稚園畢業了。（IG：@smyphoebe）

陳展鵬單文柔愛女「小豬比」陳諾瑤（Quinta）幼稚園畢業了。（IG：@smyphoebe）

單文柔一向很用心栽培小豬比，2021年小豬比入讀學前預備班（N班），考入著名星二代學府國際英文幼稚園暨幼兒園（St Catherine s International Kindergarten），一轉眼已經4年，上載女兒的畢業照感性發言：「畢業啦！我們的寶貝大個女喇！I’m so proud of you最後一次喺幼稚園接你放學，望住你喺課室嘅身影，突然時光倒流：記得第一次番幼稚園時候，你仲會攬住我喊，唔想入去班房，之後接放學，你永遠係『最尾一個走』——因為要同晒每位老師傾完計先捨得離開！真係估唔到，一瞬間，就著住畢業袍喺台上揮手，同K3講再見。」

陳展鵬單文柔愛女「小豬比」陳諾瑤（Quinta）PN學前班已經入讀ST Catherine。（IG：@smyphoebe）

陳展鵬單文柔愛女「小豬比」陳諾瑤（Quinta）PN學前班已經入讀ST Catherine。（IG：@smyphoebe）

陳展鵬單文柔愛女「小豬比」陳諾瑤（Quinta）PN學前班已經入讀ST Catherine。（IG：@smyphoebe）

陳展鵬單文柔愛女「小豬比」陳諾瑤（Quinta）PN學前班已經入讀ST Catherine。（IG：@smyphoebe）

St Catherine’s是藝人至愛名牌幼稚園之一，PN學前班每年學費高達8萬港元，K2及K3則為每年$76,615.00。曾入讀的星二代包括陳慧琳兒子劉昇和劉琛、陳敏之兒子雷子樂、王浩信與陳自瑤女兒王靖喬等。而小豬比已考入一條龍升學的「IB神校」保良局蔡繼有學校，是全港首所非牟利一條龍私校，以英文為主要教學語言，提供1至12年級的雙語教育，近年亦誕生多名IB狀元。學費方面，根據學校網站顯示，2024-2025全年學費按年級由$99,825至$146,927不等，分11期繳交。星級杖友包括郭可盈林文龍女兒林天若、林曉峰康子妮兩名兒子林寶及林熙、徐菁遙（前名徐淑敏）大女黃心瑤、郭晉安大仔郭令山等。

郭可盈囡囡林天若就讀保良局蔡繼有學校。（ig圖片）

胡杏兒大仔正就讀保良局蔡繼有學校。（ig圖片）