前港姐冠軍獲邀港大授課　婚後變8億闊太積極行善獲頒授榮譽勳章

現年39歲的劉倩婷（Sandy）在2009年參選港姐勇奪冠軍後入行，2013年與比她大16年的知名堪輿學家李丞責（James）結婚，二人育有兩女，一家四口幸福美滿。近年已淡出幕前的劉倩婷，致力推廣慈善活動，去年獲頒「大灣區傑出關愛女企業家」，日前更獲香港大學經濟及工商管理學院邀請教授護理領袖課程！

劉倩婷（Sandy）在2009年參選港姐勇奪冠軍後入行。（IG@sandy.lausinting）

2013年與知名堪輿學家李丞責（James）結婚。（IG@sandy.lausinting）

一家四口幸福美滿。（IG@sandy.lausinting）

溫馨！（IG@sandy.lausinting）

出席晚宴。（IG@sandy.lausinting）

Keep得好！（IG@sandy.lausinting）

出席蔡一智生日會。（IG@sandy.lausinting）

去年獲頒「大灣區傑出關愛女企業家」。（IG@sandy.lausinting）

日前劉倩婷在IG分享了在港大講課的照片，她以英文寫道：「我很榮幸能夠在香港大學教授三堂各一個半小時的課程，與未來的領導者探討如何以清晰的思路、同理心和堅定的信念引領未來。」她以成長經歷及多年來的親身經歷為例，希望一班學生從中得益：「我希望學生們記得領導力在於服務，善意在於傳承，自信是後天培養的，而非與生俱來的權利。」相中所見，站在台上的倩婷狀態大勇，形象幹練，由港姐冠軍搖身一變成女強人！

獲香港大學經濟及工商管理學院邀請教授護理領袖課程！（IG@sandy.lausinting）

以成長經歷及多年來的親身經歷為例。（IG@sandy.lausinting）

講課。（IG@sandy.lausinting）

女強人！（IG@sandy.lausinting）

女強人！（IG@sandy.lausinting）

劉倩婷畢業於英國倫敦大學學院經濟系，曾任職投資銀行高盛做證券分析員兩年，入行後與李丞責因合作拍攝無綫（TVB）玄學節目《香港玄案》而撻着，2013年火速拉埋天窗。李丞責曾透露劉倩婷命格旺夫，早年他運用各種玄學術數方法投資屢有斬獲，曾買中3T，得到巨額獎金。此外，他亦有收藏天珠、唐卡及各種古玩，投資物業更遍佈亞洲、英國及內地各大城市，至少擁有60幾個物業，保守估計身家超過8億港元！而劉倩婷婚後以照顧家庭為由淡出娛樂圈，相繼誕下兩女，升呢做闊太的她不忘做善事，曾任四屆「慧妍雅集」執行委員會會長，榮獲2024年度世界傑出華人青年獎、2023年度十大傑出青年等。

二人一直恩愛。（IG@sandy.lausinting）

獲政府頒授榮譽勳章。（IG@sandy.lausinting）

獲委任為禁毒常務委員會及撲滅罪行委員會成員。（IG@sandy.lausinting）

劉倩婷曾任四屆「慧妍雅集」執行委員會會長。（IG@sandy.lausinting）

劉倩婷獲選為2023年十大傑青。（資料圖片）

曾獲2024年度世界傑出華人青年獎。（IG@sandy.lausinting）

近年致力推廣慈善活動。（IG@sandy.lausinting）

創立「小小漢語普及愛教育基金」，致力為幼兒及多元族裔提供普通話及中華文化教育。（IG@sandy.lausinting）