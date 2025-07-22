鄭俊弘得知兒子患罕見病感晴天霹靂　長時間攬住阿仔日日喊

何雁詩（Stephanie）與鄭俊弘婚後育有一子鄭讚廷（Asher），去年首次公開分享，兒子被診斷患上罕見遺傳病「天使綜合症」（A Angelman Syndrome），鄭俊弘近日受訪時，直言兒子證實患病後，曾長時間攬住阿囝日日喊。



何雁詩天使綜合症兒子邁進新里程：Asher終於有學返啦！

何雁詩跟風挑戰抱天使仔瘋狂旋轉被鬧爆：你個仔個樣好驚呀

何雁詩（Stephanie）與鄭俊弘的兒子鄭讚廷（Asher）已經3歲。（IG：@fredcheng83）

何雁詩（Stephanie）與鄭俊弘的兒子鄭讚廷（Asher）已經3歲。（IG：@fredcheng83）

何雁詩（Stephanie）與鄭俊弘的兒子鄭讚廷（Asher）進展良好。（IG：@honganc）

鄭俊弘何雁詩積極為「天使綜合症」發聲，並陪兒子接受治療，早前他接受YouTube頻道「橙色大笨象」訪問時，憶述剛得知兒子患病感到晴天霹靂：「我哋最辛苦嘅時候就係啱啱知道佢有病，或者大家喺度估估吓嗰陣囉！後來知道咗係好唔開心，好唔想呢件事發生，但起碼知道係『天使綜合症』，有一個明確答案畀我哋，我哋就可以按住呢個方向搵辦法點幫個小朋友。」

鄭俊弘直指曾每日攬住兒子鄭讚廷（Asher）喊。（影片截圖）

何雁詩亦在其他訪問中直認：「頭嗰三個月，唔止Fred，全屋企氣氛都好沮喪，無論我哋，定係姐姐(傭人)，又或者我父母都係。譬如本來見到媽咪同阿囝玩得好開心，但轉頭佢行去廚房就喊，全家人都係咁。見到咁嘅狀況，我就明白要be 強！be strong！」鄭俊弘表示因子患病感自責，他說：「我係怪自己呀，嗰陣日日攬住阿仔喺度喊，我知唔可以日日係咁……但我就好對唔住佢囉！我攬住佢話『Daddy對你唔住』。」