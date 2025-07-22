昔日男神被偶遇任店員耐心招待客人　零遮掩冇架子踎低幫試鞋

在潮流圈有舉足輕重地位的陳冠希（Edison)，不時與其他知名品牌合作，推出多個聯乘系列，均大受歡迎。近日，他就現身上海的合作品牌店，被網民偶遇竟然在店內擔任店員，更完全沒有大明星的架子，不僅耐心接待，還願蹲下來為顧客試穿鞋子跟搭配，為人相當親民。

陳冠希在店內擔任店員。（微博圖片）

從網上曝光的影片可見，打扮有型有款的陳冠希相當帥氣，在零修圖的鏡頭下，其真實狀態盡現，臉部輪廓分明，下顎線線條明顯，皮膚均勻有光澤，雖然已44歲了，但整體外型還是具有少年氣息，完全不輸時下年輕男明星。

而擔任店員的他全程零遮掩，很有耐心地招待顧客，還親自蹲下來為顧客試穿鞋子跟整理襪子，還幫忙搭配造型，展示出專業的潮流品味，全程態度親切自然，完全沒有大明星的架子。

另外，有

非常帥氣。（微博圖片）

沒有架子蹲下來招待顧客。（微博圖片）

一對夫婦顧客在逛店時與陳冠希閒聊，對方竟然向他提出，望他能幫女兒改一個英文名字，沒想到他沒有拒絕，還很認真根據這名女孩子的中文姓名及樣貌（母親手機展示女孩子照片）取名，最後取名叫Xinny或者Xinnie，有一種發自內心陽光開心的感覺，因為該女孩中文名字叫「欣然」，完全貼切，而這對父婦亦非常滿意，事後更相當自豪在社交網站貼文表示：「等女兒長大後告訴他，英文名是冠希哥取的。」激讚陳冠希為人相當真誠。

有少年氣息。（微博圖片）