三料港姐冠軍與歌王老公攜家人遊廈門　51歲顏值勁驚人：真的好美

近年主力在內地發展的李克勤，除了忙於工作外，也不忘與太太盧淑儀享受生活，夫妻其中一大共同樂趣就是打羽毛球。被譽為「國羽隊頭號粉絲」的李氏夫婦，與中國國家羽毛球隊隊員關係密切，不僅經常一起打球、吃飯，更親赴賽場為隊打氣。

李克勤和盧淑儀結婚多年依然好恩愛。（微博@李克勤）

李克勤與太太盧淑儀其中一大樂趣就是打羽毛球隊。（微博@李克勤）

早前，蘇迪曼杯在廈門舉行，李克勤和盧淑儀專程到場支持。（微博@李克勤）

早前，蘇迪曼杯在廈門舉行，李克勤和盧淑儀專程到場支持。近日，他們再度現身廈門，與羽毛球國家一級運動員鄭愷相聚，後者更化身導遊帶隊暢遊當地景點，而今次同行的還有李克勤的母親及盧淑儀的父母，可謂全家總動員。鄭愷在社交平台分享多張合照，並寫道：「快樂來自與克勤哥、淑儀姐一家的相聚。南普陀、下午茶、吃飯、逛街、鼓浪嶼、家宴，我如同一個本地的遊客，開心的過了一個週末」。相片中，眾人一路吃喝玩樂，玩得非常盡興，期間，李克勤的母親疑似行動不便，盧淑儀則全程貼心陪伴奶奶，展現好新抱一面。

盧淑儀近日再現廈門，同行還有克勤的媽咪，以及其父母。（小紅書）

盧淑儀貼身照顧奶奶。（小紅書）

然而，盧淑儀的狀態也成為焦點，這位1992年「三料港姐冠軍」雖已年過半百，但依然靚爆鏡。照片中的她略施淡妝，皮膚白裏透紅，顏值出眾，且身穿短牛仔褲大秀修長美腿，少女感十足，引來網民驚嘆：「好美的盧姐姐」、「盧姐姐氣質絕了，真好看」、「此外，李克勤百忙之中也抽出時間陪伴家人，加上多年來零緋聞，對太太一條心，被網友封為「真正好男人」。

李克勤媽媽疑行動不便，需要撐著拐杖凳。（小紅書）

大家玩得好開心。（小紅書）

現年51歲的盧淑儀在1992年《香港小姐》中獲得冠軍、最上鏡小姐及20週年金輝大獎。成為三料港姐冠軍，當選後不久即與比她大6年的李克勤拍拖，兩人2006年結婚後，先後誕下大仔李立仁（Ryan）與細仔李力司（Rex），盧淑儀淡出幕前專心相夫教子，鮮有公開露面，成為默默支持老公事業的背後女人。隨著兩位兒子開始長大，盧淑儀近年也專注發展自己的興趣，熱愛行山、瑜伽、跑步、打羽毛球、高爾夫球，甚至考獲了哥爾夫球教練牌，親自擔任兩個兒子的高爾夫球教練，而運動亦令她的身形保養得宜，至於可有機會再見這位靚港姐泳裝示人？李克勤之前就曾講過：「當年已經蝕底過一次，實不相瞞，我好介意！」

盧淑儀是1992年的香港小姐冠軍！（TVB 節目截圖）

李克勤曾直言因為盧淑儀的美貌而對她一見鍾情，所以在盧淑儀當選後不久，兩人就開始交往，2006年正式結婚，婚後育有2個兒子！（VCG）