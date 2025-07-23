李小龍死於大麻中毒?　動用美國海軍確認　遺孀換律師有外力影響?

TVB《真相猜．情．尋》節目近日再度探討李小龍猝死之謎，當年負責搶救李小龍的醫生麥海雄回憶，搶救時曾發現幾個異常情況，包括對「腦水腫」成因感到疑惑，以及搶救時間比標準長。他坦言自己可能犯過錯，但重申現場已竭盡所能。

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最新一集找來香港出名的李小龍超級粉絲李志遠，他為追查李小龍猝死之謎，由細到大已經四處搵資料與線索。年青時，佢入行做娛樂記者、TVB助理編導，之後更加入紀律部隊，希望透過不同崗位接觸更多獨家線索。

TVB《真相猜．情．尋》節目近日再度探討李小龍猝死之謎。（節目截圖）

最新一集找來香港出名的李小龍超級粉絲李志遠。（節目截圖）

李小龍迷李志遠多年來追查事件，他對李小龍之死提出疑點，當年警方安排一位完全不會英文的探員出席死因庭，取代本來可以派去操流利英文的帶隊督察，指情況不常見。另一疑點，李小龍遺孀蓮達在聆訊初期換律師，李志遠問她是否有外力影響？ 對方只表示有原因。

李小龍遺孀蓮達在聆訊初期換律師。（節目截圖）

李志遠問他是否有外力影響？ 對方只表示有原因。（節目截圖）

李志遠問他是否有外力影響？ 對方只表示有原因。（節目截圖）

李志遠拿出當年李小龍的驗屍報告，報告指胃內有少量大麻，更揭示了當年李小龍有幾個器官被送到新西蘭化驗，而化驗結果亦有轉寄到美國海軍進行確認。李志遠解釋當年美國海軍有一個權威化驗小組，所以這份化驗結果具權威性。原來當時香港的病理化驗醫官，指李小龍最有可能死於「大麻中毒，藥物異常或者大量服用」，不過美國方面指無辦法確認大麻中毒，又引述文獻指當時沒有案例大麻中毒影響中樞神經系統導致死亡。

李小龍有幾個器官被送到新西蘭化驗。（節目截圖）