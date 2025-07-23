「小龍女」丁珮親解李小龍死亡之夜謎團　被指餵毒藥：點解要賴我

擅長「尋人」及「掏寶」的方東昇團隊，推出一共八集的新聞資訊節目《真相猜‧情‧尋》,一連兩個星期逢周一至周四晚十點半翡翠台播映。打頭陣的「李小龍猝死之謎」，首播當晚已在網上獲得大量好評，網民對於方東昇團隊拆解這個流傳超過半世紀的謎團，將海量珍貴畫面呈現觀眾眼前，曝光大批內部機密文件，找來重點關鍵人物第一身口述大為驚艷。

《真相猜‧情‧尋》打頭陣是「李小龍猝死之謎」。

今集方東昇團隊還會找來兩位專業醫生,重啟李小龍死因研究。

丁珮半閉關多年罕有受訪回應世紀疑團

昨晚（22 日）一集拋出最大震撼彈，是方東昇團隊找來李小龍死亡第一現場的極關鍵人物—「可能是世界上最接近真相的人」丁珮接受專訪。丁珮自李小龍猝死後成為眾矢之的，她近年深居簡出，鑽研佛法，今次受到團隊誠意打動，相隔多年後再度現身回應傳聞。

原來自李小龍死於丁珮香閨一事曝光後，丁珮一直躲於家中不敢外出，後來更要連夜「逃亡」避見記者。在今晚（23 日）播出的第三集中，丁珮除了親自回應52 年前李小龍出事當晚的種種疑團，親解死亡地點為何有兩個版本；親述與李小龍的超友誼關係，還有因李小龍死亡出現纏擾超過 50 年的嚴重後遺症！

近年潛心修佛、深居簡出的丁珮,被方東昇團隊誠意打動現身接受專訪。

自李小龍死於丁珮香閨一事曝光後，丁珮一直躲於家中不敢外出，後來更要連夜「逃亡」避見記者。

近年潛心修佛、深居簡出的丁珮,被方東昇團隊誠意打動現身接受專訪。

丁珮親揭在片場被公認「小龍女」

現年 78 歲仍然保養得宜的丁珮，原名唐美麗，她與李小龍透過鄒文懷認識，當時李小龍太太蓮達亦在場。談到李小龍，丁珮盛讚對方是「很有魅力的人」:「成個世界都鍾意佢，我唔鍾意佢都唔正常啦。」丁珮在節目中一再強調，當年是李小龍主動追求，並大拋金句形容二人之間的關係！談到昔日最愛，丁珮感激李小龍「情人眼裡出西施」:「人哋話我唔好，但佢覺得我好。」丁珮續指，認識李小龍後，對方的髮型及服飾均由她一手包辦，片場中人背後都稱呼她為「小龍女」。

對於李小龍死後的多個傳聞,丁珮坦言覺得委屈又幼稚。

丁珮將親述李小龍猝死當晚事發經過。

還會親解為何李小龍死亡地點會出現兩個版本。

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丁珮親述淪為全民公敵後絕處逢生

談到當年萬人迷死於自己家中後成為公敵，丁珮坦言「唔知好嬲定好笑」，並直指謠言很幼稚。丁珮：「話我畀咩毒藥佢食...頭痛藥又唔係我發明嘅，點解一定要賴我呢？」丁珮更質疑全世界妒忌她得到李小龍：「我唔想得到佢...」丁珮指李小龍突然離世，所有責任都落在她身上，令她成為最痛苦的人，但硬淨的丁珮絕處逢生，強調努力做好自己，是不想辜負李小龍。

丁珮當年於李小龍離世後,曾在李小龍離世的紀念特輯中接受何守信訪問。

丁珮當年於李小龍離世後,曾在李小龍離世的紀念特輯中接受何守信訪問。

丁珮與女兒合照，丁珮親述事發至今仍留有嚴重後遺。

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