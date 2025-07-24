56歲亞姐冠軍分居三年不離婚！　豪門總裁老公百萬罰款震懾出軌

現年56歲的亞姐冠軍翁虹近年轉戰內地發展，她不時拍片大方談及私人生活。翁虹於2007年再婚，嫁給百體健康科技集團總裁劉冠廷，誕下一女劉蒔（小水晶）。翁虹與劉冠廷分居達三年，依然恩愛如昔。翁虹日前分享家中財產分配，並指婚前聊清楚了5大問題，使她第二段婚姻很幸福。

翁虹憑《擋不住的瘋情》走紅，成為三級片豔星。（《擋不住的瘋情》電影劇照）

翁虹（微博＠翁虹）

翁虹認為首個要談清楚的問題是財政大權分配，她透露沒有簽婚前協議，而婚後因老公擅長理財故負責投資，家中所有使費則交由翁虹決定。她又指，婚前曾擔心焦慮劉冠廷父母不接受再婚，劉冠廷霸氣表示：「我的父母我搞定！」他認為「日子是我跟你在過，不是我家人跟你在過，只要我認可才是最重要。」

另外，翁虹認為婚前要商量好是否要小朋友，她提醒女性不要受外界影響，「誰都無法左右你的子宮。」最後，翁虹稱劉冠廷婚後立了兩大規矩，他認為一定要分開坐飛機，「萬一有事至少有一個人留在小水暗身邊。」劉冠廷又指，誰先背叛對方就要罰100萬美金。

翁虹與第二任丈夫劉冠廷育有一女劉蒔，長得亭亭玉立，更被封為「宅男女神」。（翁虹微博）

翁虹第一次結婚豪擲30萬美金大排筵席兩天辦婚宴，可惜兩年結束。翁虹透露前夫伍偉傑婚後批評她的衣着「穿成這樣想勾引誰啊」，翁虹指對方認為婚後太太屬於老公，失去予自由，她形容：「簽錯了合同」。第二次與劉冠廷結婚，翁虹僅穿運動服去民政局簽紙，兩人租了野馬跑車，噴上「Just Marry」奔馳在高速公路。翁虹大讚老公支持她的事業，做了她的經理人，彼此信任尊重。

翁虹透露與第二任老公沒有簽婚前協議。（抖音）

翁虹曾擔心老爺奶奶不接受離婚。（抖音）

擔心焦慮。（抖音）

幸而劉冠廷霸氣護妻。（抖音）

翁虹認為是否要小朋友一定要諗清楚。（抖音）

劉冠廷又立規矩，指兩人永遠不要踏同一架飛機。（抖音）

翁虹透露劉冠廷指誰背叛對方要罰100萬美金。（抖音）