一代歌后慶祝82歲生日精神奕奕　曾患乳癌跌倒受傷情況嚴重惹擔憂

有「鬼馬歌后」之稱的仙杜拉移居加拿大多年，只有演出邀約才會返港。日前仙杜拉迎來82歲生日，資深傳媒人汪曼玲在社交平台曬出仙杜拉的近照，並寫道：「我送給在溫哥華的仙杜拉、Clara及MiMi三個七月之星，遙遠的生日祝福。祝他們生日快樂、身體健康、平安喜樂。」相中所見，身穿紅色外套的仙杜拉依然染了一頭金色短髮，精神奕奕，狀態不俗！

資深傳媒人汪曼玲在社交平台曬出仙杜拉的近照。（Facebook@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

資深傳媒人汪曼玲在社交平台曬出仙杜拉的近照。（Facebook@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

資深傳媒人汪曼玲在社交平台曬出仙杜拉的近照。（Facebook@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

慶祝82歲生日。（Facebook@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

慶祝82歲生日。（Facebook@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

慶祝82歲生日。（Facebook@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

精神奕奕。（Facebook@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

精神奕奕。（Facebook@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

精神奕奕。（Facebook@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

仙杜拉原名梁玉姬，15歲開始走埠登台，60年代仙杜拉與阿美娜組成「筷子姊妹花」，主力演唱英文流行曲，憑前衛衣着及超高髮髻的孖妹造型而一炮而紅，但其後拆夥分開發展。雖然仙杜拉的音樂作品不算多，但當年由她主唱的劇集主題曲《啼笑姻緣》唱到街知巷聞。仙杜拉於1991年香港新城電台啟播時獲邀擔任DJ，由於朝早開咪，夜晚唱歌表演，令身體不勝負荷，五度因嚴重耳水不平衡，要急救由救護車送院。1994年後仙杜拉決定移居加拿大溫哥華，與表姐同住互相照顧。

李龍基身邊是仙杜拉、繆騫人以及「東方貓王」鄭君綿，都是曾經在電視圈令人印象難忘的代表人物。（受訪者提供）

仙杜拉有「鬼馬歌后」之稱。（視覺中國）

2003年仙杜拉患上乳癌要切除左邊乳房，個性樂觀的她積極抗癌，2016年接受《星級會客室》訪問時表示沒想過裝義乳：「醫生有提出過，我覺得沒有必要，因我沒有丈夫，所以不需要。」仙杜拉是黃霑的契妹，亦視顧嘉煇為恩師，2023年9月她曾返港參加《情牽煇黃經典演唱會》，不過同年12月被爆在加拿大跌倒受傷需要送院治理，情況嚴重令人擔憂，幸好休養過後已康復，狀態非常好！

2023年9月曾返港。（視覺中國）

一眾曾受煇哥指導的徒弟鍾肇峰、周啟生及徐日勤以及提攜的歌手如仙杜拉及雷安娜等，都親自到場送別故人最後一程。（影片截圖）

去年慶祝生日！（微博@汪曼玲）

去年慶祝生日！（微博@汪曼玲）