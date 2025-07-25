「最美鬼后」激罕露面做Gym零贅肉　嫁科技大亨移居美國多年

有「最美鬼后」之稱的王小鳳在80年代搭上殭屍片熱潮，參演過不少鬼片，當中她在電影《殭屍先生》中飾演小玉一角，與錢小豪上演人鬼戀，至今仍是經典。早已淡出幕前的王小鳳，移居美國多年，近日有網民上載了一張與她的合照，並寫道：「小時候看她演戲，長大後帶她練身材。」相中所見，現年63歲的王小鳳身穿黑色吊帶背心，臉上難掩歲月痕跡，但身形依然好Fit！

王小鳳有「最美鬼后」之稱。（影片截圖）

1985年的《殭屍先生》，是林正英殭屍片系列的始祖，王小鳳飾演鬼新娘小玉。（影片截圖）

王小鳳化身鬼新娘董小玉，坐在花轎上登場，愛上了錢小豪飾演的秋生。（影片截圖）

林正英飾演的九叔，趕跑了小玉，最後小玉在秋生對付殭屍時現身幫助。（影片截圖）

經典！（影片截圖）

上演人鬼戀。（影片截圖）

好Fit！（小紅書圖片）

王小鳳早在14歲時就投身社會工作，先後做過飲食業雜工、業餘模特兒等，其後被發掘並加入亞洲電視，自此踏入演藝圈。1984年王小鳳參演了首部電影《猛鬼出籠II艷鬼發狂》，在戲中有不少裸露戲份，令她成為話題女星。翌年王小鳳即升格做女主角，參演爾冬陞自導自演的電影《錯點鴛鴦》，更一舉奪得金像獎最佳女主角，同年她與林正英、錢小豪合作拍攝《殭屍先生》，之後她又陸續參演了多部驚悚片，包括《平安夜》、《鬼新娘》、《殭屍翻生》、《驚魂記》等，成為當之無愧的「影壇鬼后」，更與王祖賢並稱「最美女鬼」。

王小鳳。（影片截圖）

曾參演爾冬陞自導自演的電影《錯點鴛鴦》。（影片截圖）

拍過不少鬼片。（影片截圖）

《四千金》。（影片截圖）

《四千金》。（影片截圖）

《四千金》。（影片截圖）

戲中王小鳳結識了曹查理。（影片截圖）

王小鳳曾與王祖賢並稱最美女鬼。（影片截圖）

王小鳳曾與王祖賢並稱最美女鬼。（影片截圖）

不過王小鳳的感情路就不如事業順遂，她在拍攝《驚魂記》時與男友分手，大受打擊的她放縱自己抽煙、酗酒，甚至一度吸毒，幸好後來遇到科技大亨許立信，兩人在1991年結婚，婚後王小鳳隨夫移居美國淡出幕前，二人育有一子。2002年王小鳳患上躁鬱症，經常發脾氣，甚至自殘，但幸好老公對她不離不棄，最後她亦成功戰勝情緒病。2011年王小鳳曾復出拍攝電影《勁抽福祿壽》，但近年已甚少公開露面，生活低調。

2011年王小鳳曾獲曾志偉邀請，復出拍攝電影《勁抽福祿壽》。（影片截圖）