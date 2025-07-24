真相猜‧情‧尋｜丁珮回應「李小龍猝死之謎」　15字真言總結

一連三集的「李小龍猝死之謎」，昨晚播出最後一集。節目最後一節，方東昇、黃曉瑩及李嘉嘉為求解開謎團，找來兩大醫學權威—香港首位藥物敏感醫生李曦，及衞生署法醫科前主任顧問醫生潘偉明，綜合多份相關的驗屍報告及醫療紀錄，重啟死因調查。本港藥物敏感權威李曦認為，如果李小龍真的如官方所言可能死於藥物敏感，應該在幾秒至幾分鐘內已病發，加上解剖報告顯示「氣管沒有收窄」，由此判斷李小龍並非死於急性藥物過敏，李曦醫生說：「我覺得如果佢真係因為藥物急性過敏致命，應該氣管收窄機會極高，應該做解剖會見到個氣管有收窄，但佢完全正常…無論臨床上、病歷上，同埋睇完其他人講嘅描述過程，我真係覺得，肯定唔似急性藥物過敏。」

衞生署法醫科前主任顧問醫生潘偉明。

有三十多年驗屍經驗的潘偉明，同樣認為藥物敏感致死機會很低，並指出李小龍於離世前兩個月突然嘔吐、抽筋的病史，對研究七月的猝死極有參考價值，潘偉明醫生說：「睇番晒所有嘢，癲癇症真係可以解釋晒所有嘢，如果真係原發性嘅癲癇症，有機會引致一個突然嘅死亡，其實醫學文獻喺九十年代開始，都出現一個名詞叫SUDEP（腦癇不明原因猝死），通常呢啲情況，都發生喺睡眠時間。」潘偉明續指，李小龍五月大病後返回美國做的腦科檢查報告中，便暗藏先兆：「診斷叫Convulsive disorder，即係話一個抽筋嘅失常，但就未確診佢係癲癇症（現改名為腦癎症），因為通常第一次（抽筋），都唔會確診佢係癲癇症。之後美國嘅腦科專家，都開咗一啲止抽筋藥畀李小龍食。」節目又提及，當年救護員彭德生供稱，嘉禾負責人鄒文懷在救護車上告知，李小龍曾患腦癇症。

丁珮。

向來以「人」和「情」為中心點的方東昇團隊，在節目尾聲透過曾與李小龍合作的陳福慶演員，及李小龍會會長黃耀強的訪問，帶出「世上最強壯男人」李小龍不為人知的辛酸面。陳福慶透露李小龍為了形象，病了也不想讓別人知道：「佢（李小龍）話覺得自己係『猩猩』…覺得自己冇晒私隱。死頂，淨係死頂，死頂佢又唔話畀人聽，有苦自己知，光環、名氣真係累咗佢。好似我哋唔舒服嗱嗱聲睇醫生，咳梗係即刻飲咳藥水，他唔畀人知道呢啲嘢架。」黃耀強則感慨李小龍追求極致功夫：「李小龍嘅Body由《唐山大兄》返嚟之後，到《龍爭虎鬥》，你見到佢係不斷消瘦。佢嘅消瘦唔係有病而消瘦，而係佢不斷練」、「李小龍《龍爭虎鬥》嘅肌肉，咪『剝皮田雞』咯，冇脂肪，零脂肪，你見到佢不斷去追求，去到一個極致。」

陳福慶感慨李小龍有苦自己知。

至於因李小龍死於香閨，半世紀以來千夫所指的丁珮，今時今日受訪仍充滿感慨：「佢嘅死就係我嘅生，佢如果唔死就冇我今日，我唔會得道、我唔會認識自己、我唔會受咁多苦難」、「邊個叫我鍾意佢，邊個叫佢喜歡我，佢鍾意我先架嘛，佢如果唔鍾意我，就唔會有呢啲事喇嘛。」為了報答昔日最愛李小龍「超級無敵有眼光」、「慧眼識英雄」，她一直努力做好自己，談到李小龍的離世，丁珮最終以15字真言總結：「呢個唔係你嘅意，唔係他嘅意，係天意！」

「李小龍猝死之謎」個案昨晚播畢最後一集後，在各大討論區引起熱烈迴響，網民大讚方東昇團隊「逐層推進玩推理夠堅」，及搜集資料嚴謹。而截至昨日，《真相猜‧情‧尋》在TVB相關微博、抖音、小紅書等渠道、相關話題閱讀量累計230萬。

陳福慶感慨李小龍有苦自己知。